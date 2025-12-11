Este será el primer país de América Latina en tener un parque Disney como en Miami pero con entrada gratis

Disney desembarca por primera vez en América Latina con un parque temático especial y de acceso gratuito, una propuesta inspirada en las experiencias que la compañía realiza en Miami y otras ciudades del mundo. Este evento histórico marca un hito en la expansión de la marca en la región y promete convertirse en uno de los acontecimientos más importantes del año.

El evento se desarrollará en diciembre de 2025 y transformará un icónico espacio público de Brasil en un entorno completamente mágico para toda la familia. La iniciativa combina entretenimiento, tecnología y naturaleza en una experiencia única que acerca la magia Disney a millones de latinoamericanos sin necesidad de viajar a Estados Unidos.

Dónde estará el primer parque Disney en América Latina

El primer parque de este tipo en América Latina se instalará en Curitiba, la capital del estado de Paraná. La ciudad fue seleccionada por su tradición en celebraciones navideñas, su infraestructura cultural y su capacidad para recibir grandes eventos de escala internacional.

Confirmado: abre el primer parque Disney en América Latina

Entre el 5 y el 23 de diciembre de 2025, el Parque Barigüi será intervenido con decoraciones, esculturas, iluminación especial y espacios interactivos diseñados para crear una experiencia inmersiva. El parque ocupará un área cercana a los 78.000 m² con un recorrido tematizado que promete transportar a los visitantes al universo mágico de Disney.

Quiénes ingresan gratis al primer parque Disney de América Latina

El concepto central será el Parque Mágico, un circuito gratuito y al aire libre pensado para disfrutar en familia. Entre los puntos más destacados se encuentran:

túneles de luces con ambientación inmersiva

esculturas y estructuras para fotografías

un árbol navideño de 35 metros

una figura gigante de Mickey Mouse de 6 metros.

Los espacios decorados estarán inspirados en películas icónicas de Disney, permitiendo a los visitantes revivir momentos memorables de sus historias favoritas. Además, la programación incluirá Disney+ Open Air, un cine al aire libre con proyecciones diarias de clásicos del catálogo que forman parte del circuito libre y accesible.

Show único con 30 artistas: “Disney Celebra: Una Navidad Inolvidable”

El calendario incluye un espectáculo principal llamado “Disney Celebra: Una Navidad Inolvidable”, un show con más de 30 artistas, música original, efectos especiales y puesta escénica al estilo de los grandes escenarios internacionales. Esta será la única actividad paga del evento.

Las funciones se desarrollarán entre el 16 y el 23 de diciembre en un centro de eventos próximo al parque. Las entradas se vendieron online y varias fechas se agotaron rápidamente, aunque se habilitó un cupo de entradas populares mediante acuerdos con autoridades locales para garantizar el acceso de más familias.

Cómo acceder gratis al nuevo parque de Disney

El acceso al Parque Mágico será completamente gratuito, aunque se recomienda reserva previa debido a la alta demanda esperada. Esta medida busca organizar el flujo de visitantes y garantizar una experiencia óptima para todos los asistentes que deseen disfrutar de las atracciones.

La combinación de naturaleza, urbanismo organizado y tradición festiva de Curitiba la convierte en un entorno ideal para una iniciativa de esta magnitud. Su reconocimiento como uno de los principales centros culturales del sur de Brasil refuerza la decisión de Disney de elegir esta ciudad para su debut latinoamericano.