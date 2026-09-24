Nuevos requisitos de viaje para mexicanos: este popular destino asiático ya pide visa obligatoria.

Si estás planeando tus próximas vacaciones o un viaje de trabajo, debes saber que uno de los destinos más icónicos del mundo ha modificado nuevamente sus reglas migratorias. Los ciudadanos mexicanos, además de contar con un pasaporte vigente, deberán tramitar el visado para ingresar.

Justamente, esta nación del sudeste asiático había eliminado el visado de forma temporal en 2024 para reactivar el turismo, pero las autoridades decidieron dar marcha atrás. Lo que antes era un acceso flexible vuelve a requerir un trámite obligatorio, transformando por completo la logística de entrada y sorprendiendo a los viajeros.

Nuevos requisitos de viaje para mexicanos: este popular destino asiático ya pide visa obligatoria. Shutterstock

¿Qué país cambió sus reglas y cuál es el antecedente?

La información oficial publicada en la Guía de Viaje de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) confirma que el país involucrado es Tailandia. Hay que recordar que en 2024 el gobierno tailandés había retirado el visado a los mexicanos, permitiendo estancias libres; sin embargo, esta medida de exención llegó a su fin.

La medida rige desde el 15 de septiembre de 2026 , por lo que las personas portadoras de pasaporte mexicano que deseen entrar a territorio tailandés con fines turísticos o de corta estancia deben tramitar obligatoriamente un visado antes de abordar.

¿Cómo se tramita la e-visa y cuánto tiempo toma?

De acuerdo con los datos proporcionados por la Embajada Real de Tailandia y la SRE, todo el proceso migratorio actual se gestiona por vía digital:

El trámite de la e-Visa se realiza de forma exclusiva a través de su plataforma oficial (https://thaievisa.go.th/).

Las autoridades recomiendan iniciar la solicitud con suficiente margen de tiempo.

El período estimado de aprobación por parte del gobierno tailandés oscila entre los 5 y 10 días hábiles.

Es un requisito indispensable adjuntar el itinerario de vuelos, comprobantes de alojamiento y demostrar solvencia económica para toda la estancia.

Nuevos requisitos de viaje para mexicanos: este popular destino asiático ya pide visa obligatoria. Shutterstock

El otro requisito obligatorio para la entrada a Tailandia: la Tarjeta Digital de Llegada (TDAC)

Además de la visa electrónica, el reporte de la SRE detalla que se mantiene activo un procedimiento complementario obligatorio para todos los extranjeros.

Desde el 1 de mayo de 2025 opera la Tarjeta Digital de Llegada a Tailandia (TDAC). Precisamente, este formulario digital debe completarse obligatoriamente dentro de los tres días previos al ingreso al país a través del portal oficial (https://tdac.immigration.go.th/arrival-card/).

Vale destacar que aplica para todas las personas viajeras sin importar su vía de acceso (aérea, marítima o terrestre) y no sustituye de ninguna manera a la visa electrónica.

¿Qué otras restricciones y advertencias consulares debes considerar al entrar a Tailandia?

La SRE y las representaciones diplomáticas emitieron advertencias clave para evitar sanciones, multas o la deportación en la frontera: