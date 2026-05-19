El Sistema de Tren Eléctrico Urbano (SITEUR) anunció que los servicios conocidos como Macro Calzada y Mi Macro Periférico cambiarán de nombre y pasarán a identificarse como Línea 6 y Línea 7, respectivamente. Así lo confirmó el director del organismo, Amílcar López Zepeda, quien explicó que la medida busca simplificar la identificación del transporte público y consolidar una red con imagen unificada.

De acuerdo con el funcionario, la estrategia contempla integrar bajo un mismo esquema tanto las líneas actuales como los proyectos de movilidad que entrarán en funcionamiento en los próximos años. La intención es dejar atrás las diferencias asociadas al tipo de tecnología utilizada y lograr que toda la red sea reconocida de forma homogénea por los usuarios.

Servicio de Macro Calzada en Guadalajara

Conoce los detalles de esta medida y evita problemas de traslado.

Detalles de la nueva numeración de SITEUR en Guadalajara

El nuevo ordenamiento de líneas quedará de la siguiente manera:

Líneas 1, 2, 3 y 4: corresponden al Tren Ligero ya en operación.

Línea 5: será el futuro proyecto de Macro Aeropuerto.

Línea 6: reemplazará al actual corredor Macro Calzada.

Línea 7: sustituirá la denominación de Mi Macro Periférico.

Con este cambio, SITEUR busca integrar bajo una misma lógica tanto al Tren Ligero como a los sistemas BRT (Bus de Tránsito Rápido).

Cambios en señalización e imagen visual del transporte público

Durante la presentación del proyecto de movilidad, López Zepeda señaló que también se renovará la señalética y la paleta de colores del sistema para fortalecer la identidad visual de toda la red de transporte.

El objetivo es facilitar la experiencia de traslado, hacer más simples los transbordos y ayudar a que las personas identifiquen con mayor rapidez rutas y conexiones dentro del sistema metropolitano.

La reorganización forma parte del plan de movilidad integral para el Área Metropolitana de Guadalajara y considera futuras ampliaciones del transporte masivo.

Alerta para los pasajeros de Guadalajara

El cambio de los nombres tendrá efecto directo en una red que diariamente moviliza a cientos de miles de personas.

La futura Línea 7, actualmente Mi Macro Periférico, es considerada uno de los sistemas BRT más extensos del mundo, con 41.5 kilómetros de recorrido y más de 350 mil viajes diarios, según datos del INEGI.

Por su parte, la Línea 6, antes Macro Calzada, mantiene una demanda aproximada de 145,000 pasajeros al día.