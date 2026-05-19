En esta noticia Alsea se prepara para el Mundial de Fútbol 2026

Alsea, controlador de restaurantes y cafeterías, está apostando por comidas accesibles dirigidas a oficinistas para mantener el flujo de consumidores en Vips, mientras se prepara para contratar más personal en Starbucks y Domino’s Pizza ante el incremento esperado de demanda por el Mundial de Futbol de 2026.

Al primer trimestre de 2026, Vips reportó un incremento en ventas de 7.2% en mismas tiendas; sin embargo, la empresa detalló que fue resultado del impulso en su estrategia “Menú del Día”, una plataforma enfocada en propuestas de valor para consumidores que buscan opciones económicas y prácticas.

“Vips sigue atrayendo un gran número de clientes a sus tiendas. Diría que la iniciativa principal y el motor principal de esto es el Menú del Día”, dijo Christian Gurría, director general de Alsea.

La estrategia forma parte de la apuesta de la compañía por impulsar “tráfico rentable” mediante innovación y plataformas de valor, en un contexto de desaceleración del consumo y menor flexibilidad para subir precios.

A nivel comparativo, el segmento de restaurantes de servicio completo de Alsea, donde opera Vips y Chili’s, registró un aumento de 4.3% en ventas comparables durante el trimestre.

Alsea se prepara para el Mundial de Fútbol 2026

Alsea también anticipó que el Mundial de Fútbol 2026 será un catalizador de tráfico para algunas de sus principales marcas en México, particularmente Chili’s, Domino’s Pizza y Starbucks.

“En Domino’s Pizza, especialmente con el personal y el servicio de entrega. En Starbucks, igualmente, con suficientes socios para satisfacer la demanda”, dijo Gurría al ser cuestionado sobre la preparación operativa para el torneo.

Previamente, Enrique Aranda, director de Chili’s dijo en entrevista con El Cronista que el restaurante se encuentra en proceso de ampliar su capacidad en algunas unidades mediante más asientos, pantallas y sistemas de audio para capitalizar el flujo de consumidores durante los partidos.

La compañía espera beneficiarse del mayor tránsito de personas en las ciudades sedes de la fiesta deportiva, como Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, así como del crecimiento en pedidos de entrega a domicilio.

En el primer trimestre, Alsea reportó ingresos por 20,100 millones de pesos, un incremento anual de 1.4%, mientras que el EBITDA creció 1.8%, a 2,400 millones de pesos.