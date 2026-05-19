El público inversionista tiene un instrumento financiero recién salido del horno para invertir en acciones mexicanas. Se trata de SMARTRC, un ETF inteligente que fue potenciado por Activner Tracs y Morningstar Indexes.

El campanazo en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) marcó el reinicio de la venta de este instrumento de inversión, que cuenta con una metodología multifactor diseñada para optimizar la inversión en renta variable mexicana.

El producto ya formaba parte de la oferta de Actinver Tracs, pero fue fortalecido a través de la colaboración estratégica con Morningstar Indexes, cuyo objetivo fue ofrecer una exposición más eficiente al mercado accionario local, alineada con las tendencias globales de inversión. El relanzamiento también incluye una reducción significativa en las comisiones de administración, beneficiando directamente a los inversionistas.

¿Cómo funciona?

SMARTRC replica el índice Morningstar Mexico Quality Value Index, construido con una metodología multifactor que combina variables como valor y crecimiento de una acción, con técnicas de optimización de portafolio, y su meta principal es ofrecer una exposición eficiente al mercado accionario mexicano con un perfil riesgo-rendimiento mejorado en el largo plazo.

“Este relanzamiento refleja la evolución natural del producto. SMARTRC no solo amplía su alcance, sino que incorpora una metodología más robusta diseñada para optimizar la exposición al mercado mexicano con disciplina y fundamentos sólidos”, señaló David Galarza, CEO de Operadora Actinver y Actinver Asset Management.

El rediseño del índice se llevó a cabo en colaboración con Morningstar Indexes, líder global en construcción de índices, combinando la experiencia internacional de Morningstar con el profundo conocimiento del mercado mexicano por parte de Actinver.

“Este relanzamiento marca un hito para Morningstar en la región. Es el primer producto mexicano en el que participamos directamente en el diseño del índice, integrando nuestra experiencia global con el conocimiento local de Actinver para ofrecer una solución más robusta, transparente y alineada con las necesidades de los inversionistas en México”, comentó Alejandro Ritch, director regional para América Latina de Morningstar.

“Con este lanzamiento traemos al mercado local una metodología que ya ha demostrado su efectividad a nivel global, incorporando factores de valor y crecimiento dentro de un marco disciplinado y medible”, agregó Ritch.

Innovación en inversiones

Las empresas señalaron que el relanzamiento de SMARTRC ocurre en un momento en el que el mercado mexicano todavía tiene una oferta limitada de ETF con estrategias multifactor, que se enfocan en el mercado de renta variable mexicano.

La situación nacional contrasta con la de mercados desarrollados donde el smart beta se ha consolidado como un punto intermedio entre la gestión pasiva y activa.

SMARTRC brinda a los inversionistas acceso a un portafolio diversificado a través de un solo instrumento, ofreciendo liquidez diaria, transparencia en sus posiciones y costos competitivos, elementos clave en la evolución de los productos de inversión modernos.

“Los inversionistas mexicanos están avanzando hacia decisiones cada vez más sofisticadas. Instrumentos como este permiten pasar de simplemente seguir al mercado a construir portafolios de manera más eficiente”, añadió Galarza.

Desde la Bolsa Mexicana de Valores, el relanzamiento fue visto como una señal de avance en la sofisticación del mercado local y como una alternativa de inversión más eficiente.

“La innovación en productos de inversión es esencial para el desarrollo de los mercados de capitales. El relanzamiento de SMARTRC fortalece la oferta disponible y amplía las opciones para los inversionistas en México”, señaló Jorge Alegría, director general de la Bolsa Mexicana de Valores.