El Servicio de Transportes Eléctricos (STE) informó que recientemente arribaron a la Ciudad de México (CDMX) dos nuevos trenes ligeros, procedentes de Zhuzhou, China. Se trata de una medida de gran importancia para el país, ya que permitirá la mejor del servicio de transporte público en la capital del país. Estas unidades cuentan con doble cabina y diseño articulado, además de capacidad para 292 personas. Incorporan accesibilidad universal, sistema de anuncio sonoro de estaciones, cámaras de videovigilancia y luces de tránsito, frenado e intermitentes. Según el organismo, estas características permitirán ofrecer un mejor servicio y disminuir los tiempos de espera entre trenes. Conoce los detalles de esta medida y sácale provecho a un mejor servicio de transporte. Ten en cuenta las mejoras confirmadas por el Gobierno. A través de un comunicado, el STE señaló que la compra forma parte de una inversión de 1,383 millones de pesos destinada por el gobierno capitalino para modernizar este sistema de transporte. La dependencia explicó que, con la llegada de los nuevos trenes, la capacidad de atención aumentará de 130,000 a 250,000 pasajeros diarios, y la flota crecerá de 20 a 37 unidades. Cabe recordar que en noviembre pasado la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse) anunció una inversión superior a 71 millones de pesos para rehabilitar estaciones del Tren Ligero, incluida la ampliación de la terminal Tasqueña, con el objetivo de fortalecer la movilidad en el sur de la capital rumbo al Mundial 2026. Este sistema de transporte está presente en diferentes ciudades mexicanas, principalmente CDMX y Guadalajara. En estas zonas, los pasajeros pueden disfrutar de un medio rápido y no contaminante en zonas claves. En la capital funciona el Tren Ligero, un sistema que cubre 13.04 kilómetros desde Tasqueña hasta Xochimilco, atravesando alcaldías como Coyoacán, Tlalpan y Xochimilco. Actualmente contempla un proceso de modernización conocido como “Tren Ajolote”. La ciudad dispone del Sistema de Tren Eléctrico Urbano (SITEUR), que integra diversas líneas de tren ligero y, más recientemente, una línea con características de metro (Línea 3) para enlazar distintos puntos de la zona metropolitana. Por su parte, Monterrey opera líneas de metro ligero que conectan sectores clave del área metropolitana.