A poco más de 30 días de que ruede el balón en la inauguración del Mundial el próximo 11 de junio, las empresas en México se encuentran en una carrera contra el reloj para optimizar su capacidad de respuesta. En este escenario, HubSpot, plataforma de gestión de relaciones con el cliente (CRM), busca ser un aliado estratégico para que sectores como turismo, hospitalidad, transporte y retail no solo sobrevivan a la alta demanda, sino que capitalicen los datos generados durante la justa deportiva. En entrevista con El Cronista, Ricardo Urrea, Head de HubSpot en México, detalló que la estrategia de la compañía ha sido acompañar a las empresas en la unificación de datos y la adopción de inteligencia artificial (IA) para garantizar experiencias memorables a los más de 5 millones de visitantes que se esperan en sedes como Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Una tarea que ha durado más de un año. Uno de los mayores retos para industrias como el turismo, hospitalidad, transporte y retail será el volumen masivo de consultas. El directivo detalló que desde Hubspot están ayudando a empresas de turismo y hospitalidad en la gestión de reservas y atención al cliente automatizada, en el transporte, a la optimización de servicios de movilidad para visitantes, en el retail con estrategias de atracción de consumidores locales y extranjeros y para las empresas de tecnología en la habilitación de experiencias digitales y eficiencia operativa. Urrea destaca que, mediante el uso de IA integrada en su CRM, las empresas están logrando eficiencias sin precedentes antes del evento. "Ya logramos automatizar o responder a prácticamente el 65% de las solicitudes de algunas de nuestras empresas mediante inteligencia artificial, sin necesidad de intervención humana", explicó Urrea. Esta capacidad permite a los negocios operar 24/7 sin sobrecostos, un factor crítico cuando se espera un flujo constante de turistas internacionales con diferentes husos horarios. Sin embargo, el directivo advierte que la IA no es una varita mágica: “Sin datos, sin orden y sin estructura la inteligencia artificial no va a poder llegar al resultado esperado”. Sin embargo, para Urrea, el verdadero valor del Mundial no termina con la final. El reto para las empresas es utilizar el CRM como una bóveda de información para construir estrategias de largo plazo. “El reto no es solamente prepararse para enviar o prestar los servicios sino después de esto qué sigue. Un CRM como el nuestro permite utilizar los datos capturados durante el evento para entender tendencias de mercado y tomar decisiones de negocio a largo plazo”, concluyó Urrea. Más allá de la fiebre mundialista, México es un mercado prioritario para HubSpot para atender empresas que tienen desde 10 empleados hasta grandes organizaciones con 1,000 empleados. “México es el mercado más importante de nosotros de habla hispana, queremos acompañar el proceso de digitalización y evolución tecnológica de las empresas mexicanas y puntualmente vemos una apertura muy interesante en las pymes”, afirmó Urrea. El directivo mencionó que en el país cuenta con varios casos de éxito. Uno de ellos es la Universidad del Valle de México, que logró un aumento del 10% en tasas de apertura de correos y una mejora significativa en la conversión de prospectos. Asimismo, Sofía, una startup healthtech, incrementó en un 64% su generación de leads tras integrar HubSpot y consiguió reducir su costo de publicidad por cliente en un 50%.