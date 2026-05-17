El Clase V Marco Polo de Mercedes-Benz se presenta como una de las furgonetas camper más completas del mercado, destacándose por su confort, versatilidad y un equipamiento diseñado para todo tipo de viajes. Con capacidad para hasta cuatro personas y un interior concebido para el bienestar, el vehículo fusiona funcionalidad y estilo. Su configuración permite maximizar cada centímetro del espacio interior sin comprometer el lujo ni el diseño. El Clase V Marco Polo está disponible en España desde 695 euros al mes en 48 cuotas, con una entrada inicial de 30.260 euros y una cuota final de 45.633,99 euros. Ideal tanto para trayectos largos como para escapadas de fin de semana, este modelo ofrece soluciones prácticas para acampar y trabajar en movilidad, garantizando siempre la comodidad y la seguridad de los ocupantes. Con esta financiación, la marca proporciona una opción accesible para quienes buscan una furgoneta camper de alta gama, equipada y lista para cualquier aventura. La cocina del Clase V Marco Polo se presenta como un espacio compacto y funcional, diseñado con dos quemadores, un fregadero y un frigorífico. Este diseño ha sido cuidadosamente confeccionado para facilitar la preparación de alimentos durante los viajes, maximizando la utilización del espacio disponible. El vehículo dispone de dos áreas designadas para el descanso: una cama inferior en la sección de pasajeros y una cama de techo elevada. Ambas se hallan provistas de colchones ergonómicos que aseguran un confort excepcional y un descanso reparador para un total de cuatro personas. La mesa plegable integrada permite llevar a cabo reuniones o comidas a bordo, mientras que los asientos basculantes del conductor y del acompañante pueden rotar, creando un ambiente de convivencia flexible y cómodo. El interior proporciona un amplio espacio de almacenamiento con armarios, cajones extraíbles y compartimentos portaobjetos, lo que facilita la organización de utensilios de cocina, ropa y equipo de viaje de manera eficiente y práctica. La suspensión neumática AIRMATIC, junto con el control de nivel Camper, garantiza que el vehículo se mantenga estable en terrenos irregulares, ofreciendo seguridad y confort en cada parada. El vehículo combina estética y funcionalidad a través de la utilización de materiales de alta calidad, proporcionando un interior concebido para el confort: La Clase V Marco Polo ofrece soluciones avanzadas que optimizan tanto la conducción como la administración del vehículo: