La empresa GE Aerospace anunció una inversión de MXN $760 millones para las plantas que tiene en los estados de Sonora y Coahuila.

La compañía especializada en propulsión, servicios y sistemas aeroespaciales detalló que la inyección de capital se destinará principalmente a la modernización de las instalaciones que tiene en Hermosillo y Saltillo, así como para comprar nuevas herramientas y mejoras en la distribución.

Cortesía GE Aerospace

Su objetivo es fortalecer el cumplimiento de entregas ante la creciente demanda del mercado.

Hermosillo, el principal destino de la inversión

La planta de Sonora recibirá MXN $725 del total de la inversión para adquirir nuevas herramientas que permitirán incrementar los volúmenes de producción y la calidad.

A esto se suma la compra de maquinaria de gran escala y equipos de manejo de materiales para mejorar la eficiencia y el rendimiento productivo, así como para obtener equipos de calibración y medición de alta precisión que permitirán garantizar procesos más consistentes, estandarizados y alineados con los más altos estándares de calidad.

Finalmente, el dinero se destinará a hacer mejoras a las instalaciones de los trabajadores para optimizar la seguridad, ergonomía y experiencia general de los empleados.

“Estos proyectos fortalecerán la capacidad operativa del complejo de Hermosillo para dar soporte a los clientes y programas globales de GE Aerospace, a la par que continuamos elevando los estándares de seguridad, calidad, eficiencia y costos”, señaló Jonathan Ruiz, líder de Planta de GE Aerospace en Hermosillo.

Derrama en Saltillo

La empresa además destinará MXN $35 millones a las instalaciones de Saltillo con el objetivo de incorporar equipos, herramientas y mejoras a la infraestructura.

Los recursos se destinarán a nuevos equipos de producción para potenciar la capacidad y eficiencia industrial; la actualización de herramientas y tecnologías para fortalecer la calidad de los procesos con el objetivo de garantizar una mayor consistencia y precisión en la producción.

Finalmente, realizarán mejoras arquitectónicas y de infraestructura orientadas a optimizar la distribución de las áreas operativas, agilizar el flujo de procesos y fortalecer el entorno laboral para los colaboradores.

“Con estas inversiones, la planta de Saltillo continúa optimizando sus procesos y expandiendo sus capacidades. Esto nos permite proveer a nuestros clientes soluciones de alto rendimiento aún más fiables, entregadas en los plazos acordados para respaldar los requerimientos de sus flotas y misiones”, afirmó Rodrigo Castro, líder de sitio de Unison en Saltillo.

Acumulado

En los últimos dos años, GE Aerospace ha invertido cerca de MXN $1,300 millones en las dos plantas, reforzando su apuesta por el crecimiento industrial del país. Además de estas plantas, la compañía opera en Querétaro un centro de ingeniería con 26 años de trayectoria, considerado una pieza clave para el desarrollo tecnológico y de innovación de la firma en la región.