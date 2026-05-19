Abril es el mes de la declaración anual en México y, con ella, la posibilidad de recuperar dinero como parte de lo pagado al fisco. Sin embargo, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) puede rechazar esa devolución por motivos muy concretos que conviene conocer de antemano.

Cuáles son las causas de rechazo de devolución de dinero del SAT

La autoridad fiscal identifica al menos seis razones por las que una solicitud de saldo a favor puede ser negada.

Completar la declaración anual con información equivocada puede provocar la péridida del saldo a favor.

Fallo en las deducciones personales

Los gastos de salud, educación o vivienda deben estar respaldados por un CFDI válido y haber sido pagados con medios electrónicos. Los pagos en efectivo no son deducibles.

Incoherencias entre ingresos y egresos

El SAT conserva copia de todas las facturas emitidas a nombre del contribuyente, por lo que cualquier diferencia con lo declarado detiene el reembolso de inmediato.

Datos bancarios incorrectos

Si la cuenta CLABE tiene un dígito equivocado, está inactiva o no está registrada a nombre del titular, el sistema rechaza la transferencia. A esto se suman los adeudos fiscales previos, ya que declaraciones omitidas, multas sin pagar o inconsistencias anteriores hacen que el SAT clasifique al contribuyente como “no cumplido” y retenga el saldo hasta que se regularice.

Las deducciones duplicadas

Estas son frecuentes entre parejas o familias que comparten gastos y presentan la misma factura, también generan rechazo automático.

Errores del patrón o en las facturas

Pueden provocar que los ingresos declarados no coincidan con los registros del SAT.

Cómo evitar errores antes de enviar la declaración

El SAT recomienda revisar el Visor de Deducciones Personales en su portal oficial antes de enviar la declaración. Esa herramienta permite verificar qué gastos están precargados, cuáles deben ingresarse manualmente y cuáles necesitan corrección.

El SAT puede rechazar la devolución de saldo a favor por errores comunes en la declaración anual.

Pero si la solicitud fue negada, el SAT permite presentar aclaraciones y darles seguimiento a través del Buzón Tributario. También es posible realizar correcciones manuales cuando el rechazo se debe a errores del sistema.

Si ya venció el plazo y no se recibió el depósito ni una notificación oficial, lo recomendable es acudir directamente a una oficina del SAT o solicitar una revisión desde su portal. En la mayoría de los casos, el problema tiene solución sencilla.