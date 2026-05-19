Kant sigue siendo uno de los filósofos más influyentes en los estudios de ética.

En esta noticia La advertencia del filósofo aleman Immanuel Kant que predijo el mayor problema sobre la educación actual

El debate sobre el sistema educativo actual está más vivo que nunca, obligando a replantear la forma en que se guía a las nuevas generaciones. En pleno siglo XXI, las metodologías tradicionales que moldean el comportamiento infantil empiezan a ser cuestionadas bajo una mirada crítica.

El eje de la polémica radica en cómo se construye la conciencia de los jóvenes y si las herramientas utilizadas hoy en día realmente fomentan ciudadanos conscientes o simplemente individuos condicionados.

La advertencia del filósofo aleman Immanuel Kant que predijo el mayor problema sobre la educación actual

La base de la ética moderna sostiene que las acciones correctas deben surgir del deber y no del beneficio personal. Cuando la crianza se apoya en incentivos o regalos, se limita el desarrollo natural de la moral.

En palabras de Kant: “Si castigas a un niño por ser malo y lo premias por ser bueno, hará lo correcto solo por la recompensa”. Una persona que crece actuando bien solo por el interés de recibir un premio o por el miedo a recibir un castigo no se mueve por verdadera conciencia .

Al contrario, muchos expertos actuales advierten que el uso excesivo de recompensas genera dependencia y reduce la motivación intrínseca.

La predicción del filósofo aleman acerca del mayor error en la educación del siglo XXI.

Cuál es la solución de la predicción kantiana

Su célebre frase de Immanuel Kant, uno de los pensadores más influyentes de la historia, recobra una fuerza asombrosa en nuestros días.

Para el filósofo alemán, la verdadera ética nace de principios universales y no de intereses individuales; la clave no es eliminar por completo las consecuencias o los estímulos, sino replantear su papel.

La enseñanza del filósofo alemán Immanuel Kant sobre la crianza que aún funciona en el siglo XXI. Imagen generada con Gemini IA

El objetivo del siglo XXI debe ser fomentar valores autónomos como la responsabilidad y la empatía, logrando que los niños actúen de forma correcta porque realmente creen en ello.