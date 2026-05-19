Corte Suprema amplía protección laboral para prepensionados a menos de tres años de jubilarse (foto: archivo).

El Estado de México ya cuenta con una nueva Ley de Protección, Cuidado y Bienestar Animal que fortalece las sanciones contra el maltrato y establece nuevas obligaciones para autoridades y ciudadanía en favor de los animales considerados seres sintientes.

La gobernadora Delfina Gómez Álvarez afirmó que con esta legislación “promovemos una cultura de respeto hacia los seres sintientes”, como parte de una estrategia estatal para combatir la violencia y garantizar mejores condiciones de vida para los animales.

La reforma contempla medidas para prevenir actos de crueldad, regular el trato digno y fortalecer la actuación de instituciones encargadas de investigar y sancionar conductas relacionadas con el abuso animal en territorio mexiquense.

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La ley castigará peleas clandestinas y a quienes participen en ellas

Con la entrada en vigor de esta legislación, las autoridades mexiquenses podrán actuar contra personas que organicen, permitan, financien o participen en peleas entre animales, consideradas prácticas de maltrato y violencia prohibidas por la nueva normativa estatal.

Además de quienes organicen estos eventos, también podrán ser investigadas y sancionadas las personas cómplices o involucradas en actividades relacionadas con apuestas, difusión o facilitación de espacios para realizar peleas clandestinas, especialmente aquellas que impliquen sufrimiento o muerte de animales.

El Estado de México busca cambiar la cultura sobre el trato animal. Gobierno de Edomex

Lo que contempla la nueva Ley de Bienestar Animal en Edomex

La reforma busca reforzar el concepto de protección animal y ampliar las responsabilidades de autoridades estatales y municipales para atender denuncias, rescatar animales y promover campañas de concientización.

Se reconoce a los animales como seres sintientes.

Se endurecen medidas contra el maltrato animal.

Se sancionan peleas y actos de crueldad.

Autoridades deberán fomentar el trato digno.

Se impulsarán campañas de protección y adopción.

Municipios deberán coordinar acciones de bienestar animal.

Las autoridades estatales señalaron que esta ley pretende generar un cambio cultural en la relación entre personas y animales, promoviendo prácticas responsables y reforzando la denuncia ciudadana contra cualquier forma de violencia animal.

El Estado de México busca cambiar la cultura sobre el trato animal

La nueva legislación también abre la puerta a una mayor coordinación entre fiscalías, municipios y dependencias estatales para atender casos de abandono, abuso y explotación animal, además de impulsar programas educativos enfocados en el bienestar animal.

Es ley

El gobierno estatal considera que estas medidas permitirán fortalecer la protección jurídica de los animales y responder a una demanda social creciente que exige castigos más severos contra quienes ejerzan violencia o crueldad hacia ellos.

Con esta reforma, el Estado de México se suma a las entidades que han modificado sus leyes para reconocer derechos y mecanismos de protección animal, en medio de una creciente presión social para combatir prácticas clandestinas y normalizadas durante años.