La robotización es una constante en los procesos industriales

Los manufactureros estadounidenses salieron a la defensa del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (TMEC), pues aseguraron que es “indispensable” para el desarrollo de la industria en la economía más grande del mundo.

La Asociación Nacional de Manufactureros de Estados Unidos (NAM, por sus siglas en inglés) sostuvo una reunión con más de 250 líderes manufactureros de los 3 países en Washington, en colaboración con la Canadian Manufacturers & Exporters y la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin).

La robotización es una constante en los procesos industriales Fuente: Shutterstock Shutterstock

En este sentido, el presidente de la NAM, Jay Timmons, destacó que los fabricantes de Estados Unidos están “orgullosos” de apoyar el TMEC, desde su diseño hasta la aprobación en el Congreso.

En este sentido, aseguró que la industria estadounidense ha movilizado miles de millones de dólares en inversiones y trasladaron cadenas de suministro de la competencia hasta “nuestro propio patio trasero”.

Por su parte, Blake Moret, presidente y CEO de Rockwell Automation y presidente de la Junta Directiva de la NAM, aseguró que el TMEC es indispensable para el desarrollo de las actividades de los tres países, pues ha sido un catalizador que impulsa el comercio y la competitividad.

“Hemos visto cómo el aumento del comercio con nuestros vecinos más cercanos ha fortalecido las cadenas de suministro, ha incrementado la eficiencia y ha empoderado a los fabricantes para invertir en Estados Unidos con confianza. Bajo este acuerdo, hemos aumentado la competitividad de la manufactura estadounidense y fortalecido nuestras relaciones comerciales con nuestros vecinos. La conferencia de hoy es una celebración del progreso que hemos logrado —y que podemos seguir logrando— bajo este tratado”.

En este sentido, Timmons aseguró que el acuerdo trilateral aporta certidumbre para las reglas del juego y competitividad para el desarrollo de la manufactura en los tres países.

“Debemos fortalecerlo y liderar con él. Y con mejoras inteligentes, redoblemos la apuesta en una inversión que funciona”, afirmó.

De acuerdo con el documento “Hecho a la medida: el TMEC sustenta millones de empleos estadounidenses e impulsa el dominio de la manufactura de Estados Unidos”, elaborado por la NAM, el TMEC apoya directamente dos millones de empleos del sector manufacturero en Estados Unidos y ha impulsado las ventas trilaterales en 15 de los 18 sectores de la industria desde su implementación hace 5 años.

Además, la NAM representa a 14 mil empresas del sector manufacturero de Estados Unidos, de las cuáles aproximadamente 90% son pequeñas y medianas.