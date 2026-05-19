Durante décadas, ahorrar para la jubilación fue considerado el camino más seguro hacia un retiro tranquilo: trabajar durante años, acumular dinero y confiar en que ese fondo alcanzaría para vivir cómodamente. Sin embargo, Elon Musk cree que ese modelo podría quedar completamente transformado por una tecnología que avanza más rápido de lo que muchos imaginan.

De acuerdo con el empresario, el crecimiento acelerado de la inteligencia artificial y la automatización cambiará tanto la economía que incluso el concepto tradicional de “retirarse” podría perder sentido en las próximas décadas.

Elon Musk sostiene que la IA reducirá drásticamente los costos de vida y cambiará para siempre la idea tradicional de jubilación. Fuente: Shutterstock.

Elon Musk anticipó el fin de las jubilaciones: por qué ya no serán necesarias

Para Elon Musk, en un horizonte de 10 a 20 años, los sistemas tradicionales de ahorro para el retiro habrán perdido toda relevancia.

El argumento central es tecnológico. La inteligencia artificial y la robótica avanzada tienen el potencial de llevar los costos laborales -y con ellos, el costo de vida- a niveles cercanos a cero. Así, en un mundo donde los bienes y servicios sean prácticamente gratuitos gracias a la automatización, guardar dinero dejaría de tener sentido.

Su predicción parte de un punto básico. Los sistemas actuales de ahorro están diseñados para administrar la escasez. Si la escasez desaparece, el modelo también debería hacerlo. No es la primera vez que el empresario lanza predicciones de este estilo, pero en un contexto donde la tecnología ya está cambiando industrias enteras, el planteamiento gana.

México: cuándo el problema del retiro ya existe antes de que llegue el futuro

Mientras el empresario habla de un futuro sin necesidad de ahorro para el retiro, en México el presente ya plantea una crisis sin resolver. Datos del INEGI revelan que más del 50% de los trabajadores opera en la informalidad, lo que significa que están completamente fuera de cualquier esquema formal de pensiones.

Para quiénes sí cotizan, el panorama tampoco es alentador. Proyecciones de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR) indican que una parte importante de los trabajadores formales recibirá pensiones que apenas representarán alrededor del 30% de su último salario.

Así, el escenario que describe Elon Musk -donde el dinero deja de importar- contrasta radicalmente con la realidad en la que millones de personas nunca tuvieron suficiente para ahorra.

Especialistas advierten que la automatización no garantiza una distribución equitativa de la riqueza y podría profundizar las desigualdades sociales. Fuente: Shutterstock

La IA transforma el trabajo, pero no garantiza que la riqueza llegue a todos por igual

El escenario que propone Elon Musk requiere un salto tecnológico monumental, pero también uno distributivo. Históricamente, las grandes revoluciones tecnológicas aumentaron la productividad de forma exponencial sin que eso se traduzca automáticamente en mejores condiciones de vida para la mayoría de la población.

La brecha entre quienes se benefician de la automatización y quienes la padecen tendió a ampliarse, no a cerrarse.

El Foro Económico Mundial y otros organismos internacionales coinciden en que la IA no eliminará el trabajo, sino que lo transformará. Surgirán nuevos roles, pero también habrá desplazamientos masivos en sectores que no logren adaptarse a tiempo. La transición no será uniforme ni inmediata, y quienes están en una posición más vulnerable —trabajadores informales, personas sin acceso a educación tecnológica— serán los últimos en ver los beneficios.

La visión del empresario no es descartable, pero sí incompleta. El futuro que describe podría ocurrir, pero depende de decisiones políticas, distributivas y sociales que van mucho más allá de la tecnología en sí.