Es importante conocer los límites para los depósitos en efectivo.

Mantener el dinero en el banco puede significar un golpe de incertidumbre fiscal. Con la actualización de normativas para este 2026, muchos usuarios se preguntan si existe un techo máximo de saldo permitido antes de que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) decida intervenir o aplicar cobros inesperados.

La realidad es que, a diferencia de lo que dicta el mito popular, la autoridad fiscal no castiga el ahorro, sino la falta de transparencia en el origen de los recursos.

La regla de los 15,000 pesos: ¿Cuándo avisa el banco al SAT?

En el ecosistema financiero actual, no hay un límite legal sobre cuánto saldo acumulado puedes mantener en una tarjeta de débito. Sin embargo, el punto crítico reside en los depósitos en efectivo. Todas las instituciones bancarias en México tienen la obligación de informar al SAT cuando un cliente recibe más de 15,000 pesos mensuales en billetes y monedas.

Esto es lo que debes conocer sobre las medidas del SAT en México.

Es fundamental entender que este reporte no se traduce automáticamente en un impuesto. El problema surge cuando el contribuyente recibe estas cantidades de forma recurrente y no cuenta con facturas electrónicas (CFDI) o comprobantes de nómina que respalden la procedencia de esa “lana”. Si el SAT detecta una discrepancia entre tus gastos y tus ingresos declarados, podría iniciar un proceso de discrepancia fiscal .

Límites bancarios según el nivel de tu tarjeta en 2026

Independientemente de las reglas fiscales, los bancos operan bajo una estructura de niveles de cuenta regulada por la CNBV, la cual limita la cantidad de dinero que puedes ingresar mes con mes. Si intentas superar estos montos, la transacción será rechazada automáticamente:

Cuentas Nivel 1: Son las más básicas, generalmente tramitadas de forma digital o en tiendas de conveniencia. El tope de depósito mensual ronda los 5,700 pesos .

Cuentas Nivel 2: Muy comunes para nóminas bajas o pagos menores. Permiten recibir hasta 22,800 pesos cada mes.

Cuentas Nivel 3: Ideales para profesionistas independientes o pequeños negocios, con un límite mensual de 76,000 pesos .

Cuentas Nivel 4: No poseen un límite máximo de depósitos por ley, aunque el banco puede solicitar documentación adicional (como estados de cuenta de otros bancos o declaraciones de impuestos) para autorizar movimientos de alto volumen.

Para evitar cualquier contratiempo con Hacienda, la recomendación de los expertos es clara: mantén siempre tus comprobantes fiscales a la mano y prioriza las transferencias electrónicas (SPEI) sobre el efectivo, ya que estas últimas dejan un rastro digital claro que facilita la justificación de tus ingresos.