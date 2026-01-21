En esta noticia Banca resiliente

Los bancos en México continuarán mostrando resiliencia durante el cuarto trimestre de 2025, apoyados en un crecimiento sostenido de las utilidades, el crédito y los depósitos, pese al débil desempeño de la economía mexicana, de acuerdo con analistas del sector.

“En línea con lo observado en trimestres previos, el último trimestre de 2025 también será débil para el sector financiero, en un entorno de menores tasas de interés, una elevada base de comparación y un enfriamiento de la actividad económica”, escribió Ariel Méndez, analista bursátil en BX+.

El cierre de 2025 estuvo marcado por una debilidad en el consumo, lo que se tradujo en una menor demanda de crédito, inversión y otros negocios de los grupos financieros, como remesas, ahorro e inversión.

No obstante, analistas de BX+ y Barclays coinciden en que el sector mantiene fundamentos sólidos, con una generación estable de ingresos por intereses y un incremento moderado en las utilidades.

Durante el trimestre, el Banco de México recortó en tres ocasiones la tasa de interés, ubicando el referencial en 7%, lo que representa una disminución de 300 puntos base frente al cierre de 2024. Este entorno, señalan los analistas, presiona los ingresos por intereses de la banca, aunque podría favorecer gradualmente la colocación de crédito hacia adelante.

El diferencial de tasas entre ambos periodos también genera una difícil base de comparación, por lo que se anticipa un crecimiento moderado de las utilidades del sector, cercano a 1.5% anual, aun considerando la fortaleza operativa de las instituciones financieras.

En cuanto al riesgo, los analistas mantienen una visión favorable. “Esperamos que los indicadores de calidad crediticia se mantengan benignos en el 4T25, en línea con los trimestres anteriores”, escribió Brian Morton, analista en Barclays, lo que refuerza la percepción de estabilidad del sistema financiero.

Banorte destacará

En el detalle, los analistas de BX+ presentan las siguientes estimaciones para los principales grupos financieros que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores:

Grupo Financiero Banorte: crecimiento de 12.9% en el margen financiero , aumento de 19.1% en el resultado operativo y un alza de 7.8% en la utilidad neta .

Banco del Bajío: incremento de 7.3% en los ingresos netos , con una contracción de 15.2% en el resultado operativo y de 17.3% en la utilidad neta .

Grupo Financiero Inbursa: caída de 45.3% en el margen financiero , afectado por la base de comparación tras la adquisición de Cetelem ; aumento de 6.1% en el resultado operativo y de 0.9% en la utilidad neta .

Regional: avance de 27.8% en el margen financiero, impulsado por una mayor captación de cuentas; crecimiento de 6.6% en el resultado operativo y de 6.7% en la utilidad neta.

Los analistas consideran que, si bien el entorno macroeconómico seguirá siendo desafiante, el sector bancario mexicano mantiene la capacidad de absorber presiones cíclicas y cerrar 2025 con resultados positivos, aunque a un ritmo más moderado que en años previos.

En paralelo, el analista de Barclays sugiere seguir de cerca los procesos de desinversiones de algunas instituciones financieras, posturas o comentarios relacionados con la multa que la COFECE estableció a Banorte, Inbursa y a la subsidiaria mexicana de Scotiabank por fijar comisiones, así como al desarrollo de la revisión del T-MEC.