El Banco de México (Banxico) mantiene actualizados a todos los habitantes del territorio azteca, entre diversas cuestiones, sobre la información concerniente a los billetes y monedas que circulan en el país, o se encuentran en proceso de retiro.

En relación a todos los que aceptan los bancos y comercios, la entidad monetaria del territorio azteca emitió un aviso con el objetivo de asesorar a la población sobre los detalles a los que deben atender.

Estas características esenciales de los billetes a las que refiere el Banxico son esenciales para que los ciudadanos sepan si se tratan de ejemplares auténticos o falsificados. En este contexto, el Banco Central de la República Mexicana puso el foco en la pieza de 200 pesos que cambia de color de una determinada manera.

Cambia de color el billete de 200 pesos: el detalle que deben tener en cuenta

El Banxico dio a conocer a través de su cuenta oficial en X para todos los ciudadanos del territorio azteca cuál el elemento de seguridad que cambia de color al inclinar el billete.

¿Cuál es el detalle oculto de los billetes de 200 pesos que deben tener en cuenta los habitantes? (Foto: Archivo)

Concretamente, la entidad bancaria publicó una pregunta interactiva a partir de la cual los usuarios de la mencionada red social podían responder su parecer en lo que respecta a este detalle único que tiene el papel moneda.

Para ello, tomó como referencia el ejemplar de 200 pesos, cuya denominación posee pequeños números en su interior, que cambian de color al mover el billete.

Este elemento de seguridad es uno de los que permite a los habitantes dar cuenta si se trata de un billete auténtico o falsificado.

¿Qué otros elementos de seguridad poseen los billetes mexicanos?

Al momento de efectuar algún tipo de transacción, es esencial que los consumidores o clientes bancarios presten atención no sólo al dinero en efectivo que reciben sino también al que entregan.

Para que los ejemplares puedan ser aceptados por comercios y bancos, el Banxico enlista 3 factores de suma importancia, entre los que se encuentra la denominación:

Hilo dinámico : los ciudadanos deben prestar atención al movimiento.

Denominación : al mover el billete, la denominación cambia de color.

Folios: los ejemplares deben tener dos folios idénticos.

El Banxico toma como referencia los billetes de 500 y 1,000 pesos de la Familia G. Si no cumplen con al menos una de las características anteriormente mencionadas, pueden no ser considerados válidos para realizar transacciones.