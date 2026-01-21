El Servicio de Administración Tributaria (SAT) de México emitió un comunicado dirigido a los clientes de instituciones financieras como BBVA, Banamex y Santander.

La información hace referencia a la posibilidad de imponer sanciones económicas por la realización de ciertas operaciones específicas relacionadas con sus ingresos.

Comunicado del SAT para los clientes de BBVA México, Santander y Banamex

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) de México informa a los usuarios de instituciones financieras como BBVA México, Santander y Banamex que existen ciertos movimientos realizados a través de terminales bancarias o plataformas de banca en línea que pueden generar problemas.

Alerta para clientes de Banamex, Santander y BBVA México: el SAT irá contra quienes usen su dinero de esta manera (foto: archivo).

Las autoridades instan a los cuentahabientes a actuar con prudencia y a asegurar el cumplimiento de las normativas fiscales vigentes.

Las personas que realizan operaciones de depósitos frecuentes en cuentas propias podrían enfrentar sanciones, dado que estas transacciones podrían ser consideradas como un incremento en los ingresos mensuales del titular .

Aviso para usuarios de Banamex, Santander y BBVA México: el SAT actuará contra quienes empleen su dinero de esta forma (foto: archivo).

¿Cuál es el límite de depósito en tu cuenta sin generar alertas fiscales?

De acuerdo con la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR) y la Miscelánea Fiscal, los bancos tienen la obligación de reportar al SAT cuando los depósitos en efectivo en una cuenta superan los 15,000 pesos en un mes.

Esto no implica que realizar depósitos que excedan esta cantidad sea ilegal; sin embargo, sí genera un reporte en el organismo público que podría resultar en una revisión si no se justifica el origen de los fondos.

Consejos esenciales para evitar multas del SAT

Quienes deseen realizar depósitos en efectivo en cuentas propias sin generar alertas ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) tendrán que acreditar que estos movimientos no representan un aumento en sus ingresos gravables.

Para ello, será indispensable contar con documentación que respalde el origen y la naturaleza de las transacciones, como: