El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de México pronosticó para tercer fin de semana de mayo el regreso de las lluvias, que podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo. La alerta rige para un gran número de estados de la República Mexicana, que podrían verse afectados tanto por un diluvio como por vientos de hasta 80 km/h entre el viernes 15 y el domingo 17 de mayo. Para mayor información, el SMN detalló una por una las entidades federativas del territorio azteca donde podrían producirse estragos, por lo que se aconseja tomar nota y todos los recaudos pertinentes. A partir del viernes 15 de mayo, un canal de baja presión en el sureste mexicano y el ingreso de humedad del golfo de México y mar Caribe, originarán lluvias e intervalos de chubascos en dicha región, incluida la península de Yucatán. Durante el sábado y domingo, divergencia en altura y el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, ocasionarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas y posible caída de granizo en el noreste, oriente, centro, occidente y sur del territorio nacional, incluido el Valle de México. Así mismo, una línea seca en el norte del país, en interacción con una vaguada en altura, sobre el noroeste de la República mexicana, ocasionarán vientos muy fuertes con rachas de hasta 80 km/h y posibles tolvaneras sobre entidades del norte de México. Además, se espera el incremento de las temperaturas en la mayor parte del país, manteniendo la onda de calor en Baja California Sur (oeste y sur), Sonora (sur), Chihuahua (suroeste), Durango (oeste y noreste), Sinaloa (norte, centro y sur), Nayarit (norte y sur), Jalisco (oeste, sur y suroeste), entre otros estados. El pronóstico del tiempo que difundió el SMN para el tercer fin de semana de mayo mantiene en alerta a millones de habitantes de la República Mexicana. Los estados que se verán afectados en mayor medida por las precipitaciones durante el sábado 16, serán: Michoacán (norte y noreste), Guanajuato (este y sur), Querétaro (centro y sur), Hidalgo (suroeste), Estado de México (norte, centro y oeste), Morelos (este y oeste) y Puebla (oeste). Cabe destacar que la mayor cantidad de agua se acumulará durante la jornada del domingo 17 de mayo, fecha en la que podría caer granizo en distintas regiones.