Los pagos agénticos, impulsados por inteligencia artificial (IA) y tokenización, perfilaron una nueva etapa para el ecosistema financiero digital en México, al permitir automatizar compras, pagos y procesos transaccionales de forma más rápida y segura, afirmó Juan Ignacio Rial Hawila, Commercial Head para México de Evertec. En entrevista con El Cronista, el directivo explicó que México se consolidó como uno de los mercados fintech más dinámicos de América Latina, impulsado por el crecimiento del comercio electrónico, la digitalización de los servicios financieros y una mayor adopción de pagos digitales tras la pandemia. “México se ha consolidado como uno de los mercados fintech tal vez más dinámicos dentro de América Latina”, dijo Rial Hawila. Agregó que el comercio electrónico en el país alcanzó alrededor de u$s 97 mil millones entre 2024 y 2025, mientras que 86% de los consumidores mexicanos ya combinan canales físicos y digitales para realizar compras. El directivo señaló que la evolución de la industria ya no sólo se enfoca en digitalizar pagos, sino en automatizar procesos y desarrollar sistemas financieros más autónomos mediante inteligencia artificial. Rial Hawila explicó que los pagos agénticos son sistemas apoyados en inteligencia artificial capaces de ejecutar pagos y decisiones automatizadas bajo reglas previamente definidas. “Ya no solo es pedirle que te segmente un producto específico y dónde hay un mejor precio, sino también que te ejecuta el pago y te puede ejecutar la orden de entrega”, comentó. Detalló que esta tecnología opera sobre infraestructura tokenizada, lo que incrementa la seguridad de las transacciones al sustituir datos sensibles por códigos alfanuméricos más difíciles de vulnerar. Incluso, reveló que Evertec realizó recientemente una prueba piloto junto con Mastercard para ejecutar un flujo completo de pago agéntico mediante tarjeta de crédito. “Le pedimos a un agente que compre una Coca-Cola y que la mande a tal dirección, y la realidad es que el flujo salió perfecto”, afirmó. El directivo consideró que este modelo podría tener una adopción masiva en el corto y mediano plazo, principalmente entre generaciones más jóvenes acostumbradas a operar desde dispositivos móviles. Sobre los riesgos asociados al crecimiento de los pagos digitales y la automatización financiera, Rial Hawila sostuvo que el principal desafío para la industria no es eliminar completamente las amenazas, sino mejorar la capacidad de detección y respuesta ante posibles ataques. “Más que preguntarnos si estamos completamente preparados, la conversación debería estar orientada a qué tan rápido podemos detectar, contener y responder ante estas amenazas”, indicó. Añadió que la colaboración entre bancos, fintechs, adquirentes, reguladores y comercios será clave para fortalecer la seguridad del ecosistema financiero digital. Además de la tokenización, destacó el uso de cifrado, monitoreo transaccional en tiempo real y modelos de detección de anomalías basados en IA para reducir riesgos de fraude. No obstante, advirtió que la tecnología por sí sola no es suficiente y que también se requieren equipos especializados capaces de actualizar protocolos y actuar de manera preventiva frente a nuevas amenazas. El directivo indicó que las pequeñas y medianas empresas (pymes) se han convertido en uno de los segmentos más beneficiados por la evolución fintech en México. Explicó que las plataformas digitales han permitido a estos negocios acceder a herramientas de control de gastos, financiamiento y aceptación de pagos digitales de manera más sencilla. Rial Hawila destacó el crecimiento de agregadores de pago como Clip y Mercado Pago, que facilitaron el onboarding y la aceptación de tarjetas para pequeños comercios. “Si no hay aceptación, por más que uno tenga cinco o seis tarjetas de crédito o débito, no sirve de nada”, comentó. Asimismo, señaló que las fintech de crédito digital ayudaron a cerrar brechas de financiamiento para las pymes, un segmento que históricamente enfrentó mayores restricciones por parte de la banca tradicional.