Nubank, plataforma de servicios financieros digitales que en México alista su operación como banco, reportó por primera vez ingresos trimestrales superiores a u$s5,000 millones y alcanzó utilidad neta en el país durante el primer trimestre de 2026, impulsado por una combinación de crecimiento acelerado de usuarios y mayor monetización por cliente. De acuerdo con el reporte financiero presentado el jueves, Nu Holdings, controladora de Nubank, dio a conocer que los ingresos cifraron los u$s5,315 millones entre enero y marzo, un incremento anual de 42%, mientras que la utilidad neta consolidada avanzó 41% frente al mismo periodo del año previo, a u$s871 millones. “La combinación de más clientes con más monetización por cliente da exactamente los ingresos de u$s5,000 millones”, dijo Guilherme Lago, director financiero de Nubank, al explicar que la firma añadió cerca de 75 millones de clientes en los últimos cuatro años, al tiempo que elevó el ingreso promedio por usuario activo. Sin embargo, explicó que la utilidad neta resultó menor entre 6% a 8% a la estimación del mercado, pero se explica por el propio crecimiento en usuarios. “Es un desvío, pero un desvío que a nosotros nos parece muy bueno, porque significa que estamos teniendo un crecimiento de participación de mercado todavía más fuerte de lo que esperamos”, explicó. El ingreso promedio mensual por cliente activo (ARPAC, por sus siglas en inglés) subió a US$15.9 en el trimestre, frente a US$11.6 un año antes. La compañía sumó cerca de cuatro millones de clientes en el trimestre para alcanzar 135.2 millones de usuarios globales. Brasil superó los 115 millones de clientes, mientras que México rebasó los 15 millones. Sobre sus operaciones en la República Mexicana, Lago explicó que se alcanzó el punto de equilibrio por primera vez, un hito que la compañía considera clave para validar que su modelo de banca digital puede replicarse fuera de Brasil. “México era una hipótesis hasta algunos años atrás, ahora me parece que es una realidad”, mencionó. El ejecutivo añadió que México representa una oportunidad de expansión incluso mayor que Brasil debido a los menores niveles de bancarización y penetración de crédito. Nubank estima que actualmente posee apenas 1% del mercado mexicano, frente a 7% en Brasil. “México es la segunda economía más grande de Latinoamérica y si nosotros logramos replicar en el país con el suceso que nosotros hemos tenido en Brasil. Podemos casi duplicar el tamaño y la utilidad neta de Nubank”, dijo el directivo. El crecimiento de ingresos estuvo acompañado por una expansión de 40% anual en la cartera de crédito, que llegó a u$s37,200 millones, impulsada principalmente por tarjetas de crédito y préstamos personales. Sin embargo, el mayor ritmo de originación elevó las provisiones para pérdidas crediticias. Nubank explicó que parte de la presión sobre las utilidades respondió a mayores reservas asociadas con el crecimiento del negocio, particularmente en México. El índice de morosidad temprana, que mide préstamos vencidos entre 15 y 90 días, subió a 5% desde 4.1% en el trimestre previo, aunque la compañía refirió que la calidad crediticia se mantiene dentro de sus expectativas.