El avance de un sistema de tormentas provocará fuertes lluvias, caída de granizo y ráfagas intensas de viento en varias regiones del país durante el fin de semana. Autoridades alertan por posibles inundaciones y afectaciones en zonas urbanas. La llegada de un nuevo temporal volvió a encender las alertas meteorológicas en distintos puntos de México. Durante las últimas horas, la Ciudad de México registró tormentas intensas acompañadas de fuertes ráfagas de viento y caída de granizo que afectaron la circulación y sorprendieron a miles de personas. Las condiciones inestables se mantendrán durante el fin de semana y podrían extenderse a otros estados del centro del país. Especialistas advirtieron que el fenómeno podría generar inundaciones, encharcamientos y complicaciones en varias zonas urbanas. El sistema de tormentas avanzará principalmente sobre el centro y sur del país, donde se prevén lluvias fuertes e intensas en entidades como Estado de México, Puebla, Hidalgo, Tlaxcala y Morelos. En algunas de estas regiones también podrían registrarse descargas eléctricas y caída de granizo. Los especialistas advirtieron que las precipitaciones podrían provocar acumulaciones de agua, especialmente en calles, pasos a desnivel y zonas con drenaje deficiente. El riesgo aumenta en áreas urbanas donde las lluvias suelen generar afectaciones en pocas horas. Además de la lluvia, otro de los factores que preocupa son las ráfagas de viento asociadas al temporal. En algunos puntos podrían registrarse corrientes intensas capaces de derribar ramas, anuncios y estructuras ligeras. Las autoridades meteorológicas recomendaron mantenerse atentos a los reportes oficiales, ya que las condiciones podrían modificarse rápidamente conforme avance el sistema de tormentas durante el sábado y domingo. La Ciudad de México fue uno de los primeros puntos afectados por el temporal. Ya durante la jornada de hoy, se registraron lluvias torrenciales en distintas alcaldías, acompañadas de fuertes vientos y granizadas que complicaron la movilidad. Imágenes difundidas por las autoridades meteorológicas en redes sociales mostraron cómo la tormenta cubrió rápidamente el centro y norte de la capital. Desde la Torre Latinoamericana, pudo observarse una densa cortina de lluvia avanzando sobre gran parte de la ciudad. Las precipitaciones generaron tránsito lento, encharcamientos y afectaciones en varias avenidas principales. En este sentido, distintos usuarios también reportaron caída de ramas, reducción importante de visibilidad y cortes momentáneos de energía en algunos sectores de la ciudad. Pese a las complicaciones, el temporal provocó un descenso considerable en la temperatura luego de varios días de calor intenso, modificando de forma abrupta las condiciones climáticas en la capital.