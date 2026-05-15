A pocos días de iniciarse el Mundial 2026, el Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) continúa con las obras de modernización en la Línea 2. En esta línea, las autoridades confirmaron el cierre temporal de varias estaciones debido a los trabajos de remodelación. Según advirtió el Gobierno de la Ciudad de México, la suspensión en la Línea 2 del Metro CDMX obligará a los usuarios a modificar sus recorridos habituales, ya que los trenes no realizarán paradas para ascenso o descenso en dichas estaciones y continuarán su trayecto sin detenerse. Cabe destacar que el objetivo de estas obras es mejorar el funcionamiento de la ruta, considerada una de las más importantes de la capital y clave para el traslado hacia el Estadio Azteca durante la Copa del Mundo. Las estaciones Portales y Nativitas dejaron de operar desde el 30 de abril, según detalló el STC en su aviso oficial, y permanecerán fuera de servicio hasta que concluyan los trabajos de remodelación. Con estas incorporaciones, suman ya tres estaciones cerradas en la Línea 2 durante mayo, debido a que San Antonio Abad continúa sin servicio desde marzo. Las estaciones actualmente cerradas son: El plan de remodelación de la Línea 2 inició en marzo de este año con estudios técnicos, ingeniería básica y trabajos de demolición. Durante abril se avanzó con la instalación de nuevos materiales, acabados y levantamientos topográficos, considerados los procesos más complejos del proyecto. Para mayo, las acciones estarán enfocadas en detalles finales como pintura, colocación de señalización y ajustes menores. Las autoridades capitalinas señalaron que buscan concluir todo antes del 31 de mayo, con el propósito de que la línea opere completamente modernizada antes de la llegada de visitantes por la Copa Mundial 2026. De acuerdo con Adrián Rubalcava, la inversión destinada al proyecto asciende a 1,500 millones de pesos por parte del gobierno federal. Dichos recursos se utilizarán para: Entre las principales metas técnicas destacan el aumento de la flota en operación de 28 a 32 trenes, el cambio total de baleros dañados, revisiones a los sistemas eléctricos y mejoras en los ejes de rodamiento. También se contempla la sustitución de zapatas sintéticas y una inspección integral del sistema de frenos.