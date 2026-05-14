Aunque muchas personas suelen recurrir al limón o al vinagre para aromatizar ambientes, una nueva práctica amenaza con desplazar estos elementos innovando con una novedosa tendencia: hervir clavos de olor junto con romero dentro de la casa. La preparación es sencilla, y solo requiere agua y algunas ramas de estos dos ingredientes. Esta combinación no solo ayuda a perfumar los espacios y generar una sensación de frescura dentro del hogar (especialmente en ambientes cerrados). Sino que, también, posee otros múltiples usos y beneficios para tareas domésticas. El clavo de olor es conocido por su fragancia fuerte y especiada, mientras que el romero aporta un aroma herbal fresco. La combinación de ambos genera un perfume natural que muchas personas utilizan para neutralizar olores intensos en la cocina, habitaciones o baños. Además del efecto aromático, quienes realizan esta práctica aseguran que ayuda a crear un ambiente más relajante y agradable. El romero suele asociarse con propiedades estimulantes y de bienestar, mientras que el clavo de olor es valorado por sus componentes naturales. Otra de las razones por las que esta mezcla se volvió popular es porque representa una alternativa económica frente a los aromatizantes industriales. Muchas personas prefieren evitar productos químicos y optan por soluciones caseras elaboradas con ingredientes fáciles de conseguir. Incluso, algunos usuarios en redes sociales sostienen que el aroma puede permanecer durante varias horas en el ambiente después de hervir la preparación, especialmente si se deja la olla destapada mientras el vapor se expande por la casa. Aunque hervir clavos de olor y romero puede ayudar a perfumar los ambientes, si los malos olores persisten podría tratarse de un problema más profundo relacionado con humedad, filtraciones o falta de ventilación dentro del hogar. En esos casos, esta preparación solo funcionará como una solución temporal. Especialistas en limpieza doméstica explican que los aromas naturales ayudan a generar una mayor sensación de frescura, pero no eliminan el origen del problema cuando existen paredes húmedas, suciedad acumulada o ambientes mal ventilados. Por eso, si el olor aparece de manera frecuente en sectores específicos de la casa, especialmente cerca de techos, muebles o paredes, recomiendan revisar posibles filtraciones y mejorar la circulación de aire en los ambientes.