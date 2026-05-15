Claudia Sheinbaum confirmó que el Tren Maya de carga iniciará operaciones a principios de 2027, pero explicó que los detalles serán presentados oficialmente el próximo 16 de mayo. La información fue compartida durante su conferencia mañanera, después de que anticipó que el sábado 16 de mayo supervisará en Yucatán los avances del proyecto ferroviario. Bajo del liderazgo del Gobierno Federal, a través de la Secretaría de la Defensa Nacional, el Tren Maya comenzará su servicio de carga. La operación estará comandada por una flota de locomotoras completamente nuevas de la marca Wabtec, modelo ES44AC, reconocidas mundialmente por su alta velocidad. Además, los equipos estarán integrados con el avanzado sistema de seguridad ERTMS, que permite una integración segura y una fuerza coordinada con la gran infraestructura utilizada por los trenes de pasajeros. Para más información, los interesados pueden hacer clic en el siguiente enlace. Como se mencionó, la mandataria informó que realizará este fin de semana una gira de trabajo por Yucatán, donde encabezará actividades relacionadas con salud, infraestructura, educación y transporte público. El recorrido comenzará el viernes en Campeche. Posteriormente, viajará a Yucatán para encabezar la apertura de una preparatoria y una universidad. Finalmente, recorrerá el Puerto Progreso para evaluar el avance del Tren Maya de carga. Durante su estadía, confirmó que estará acompañada del general Gustavo Vallejo, quién ofrecerá información técnica sobre el desarrollo del Tren Maya de carga y su conexión logística con el puerto y la infraestructura marítima de Yucatán. Finalmente, el domingo continuará con la inauguración formal del Hospital Dr. O’Horán y la firma del convenio entre Yucatán y el IMSS-Bienestar.