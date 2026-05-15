Claudia Sheinbaum confirmó un depósito de 9,500 pesos y cobertura del IMSS para los mexicanos que completen este trámite. La iniciativa, vinculada con el programa social Jóvenes Construyendo el Futuro, busca capacitar a más de 2,200 personas en sectores clave relacionados con el turismo, la cultura y los servicios para el Mundial de Fútbol 2026. El beneficio estará destinado exclusivamente a jóvenes que se integren al programa “Jóvenes Embajadores del Mundial Social”, una modalidad especial de Jóvenes Construyendo el Futuro. Las personas seleccionadas recibirán un depósito mensual de 9,582 pesos mientras realizan capacitaciones y tareas vinculadas con la atención turística y cultural durante el Mundial 2026. Además, contarán con seguro médico del IMSS durante todo el periodo de formación. De acuerdo con la información oficial, las actividades comenzarán en mayo de 2026 y continuarán hasta completar un año de capacitación. El Gobierno de México explicó que el programa tiene como objetivo mejorar la empleabilidad juvenil y preparar personal para la llegada masiva de visitantes internacionales durante la Copa del Mundo. Los participantes podrán capacitarse en espacios estratégicos como hoteles, restaurantes, museos, zonas arqueológicas y centros culturales, sectores que registrarán una fuerte demanda por el evento deportivo. La estrategia también apunta a generar experiencia laboral real para jóvenes que actualmente no estudian ni trabajan, conectándolos con actividades económicas de alto movimiento. Uno de los puntos destacados del programa es que la capacitación no terminará con la Copa Mundial. Las autoridades confirmaron que los beneficiarios continuarán dentro del esquema hasta completar los 12 meses de formación establecidos por Jóvenes Construyendo el Futuro. Además, el Gobierno de México recordó que el programa es público y no puede utilizarse con fines políticos o partidistas.