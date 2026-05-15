Si te preguntas para qué sirve el agujerito de las tapas de las lapiceras, debes saber que la historia comenzó con una tragedia. Durante décadas, miles de niños de todo el mundo murieron o sufrieron lesiones graves después de tragarse accidentalmente la tapa de la lapicera. Ante esta realidad, la Organización Internacional de Normalización (ISO) estableció la norma ISO 11540, que exige que las tapas de bolígrafos tengan un orificio de ventilación. Así, este agujero cumple una función crítica: si la tapa es tragada y queda alojada en la tráquea, el orificio permite que circule una mínima cantidad de aire, dando tiempo para recibir atención médica de emergencia antes de que ocurra una asfixia completa. El mecanismo es sencillo. La tráquea humana, en adultos, mide aproximadamente 1,5 a 2 centímetros de diámetro interior. Una tapa de lapicera estándar puede bloquear ese espacio casi por completo. Sin embargo, un orificio de apenas 5,08 mm de diámetro -que es el mínimo exigido por la norma ISO- permite mantener un flujo de aire de entre 8 y 10 litros por minuto: suficiente para evitar la muerte por hipoxia. Este flujo mínimo de oxígeno no es suficiente para respirar con normalidad, pero sí para ganar los minutos vitales que permiten trasladar el paciente hacia una guardia médica. Además de su función de seguridad, el agujero tiene un beneficio funcional secundario: iguala la presión interna y externa de la lapicera. Esto evita que la tinta gotee hacia afuera cuando se produce un cambio de presión. Aunque el agujero en la tapa reduce el riesgo, el atragantamiento sigue siendo una emergencia médica. Si un niño traga una tapa de lapicera, lo primero es mantener la calma y evaluar si puede respirar. Si el niño tose, llora o emite sonidos, significa que el aire está circulando. En ese caso, se debe llamar de inmediato a emergencia y trasladarlo hacia el hospital más cercano sin intentar extraer el objeto manualmente, ya que una maniobra incorrecta puede empeorar la obstrucción. Si el niño no puede emitir sonido ni respirar, se debe aplicar la maniobra de Heimlich de inmediato mientras otra persona llama a emergencias. La mejor medida, en todo caso, es la prevención: no dejar lapiceras cerca de niños menores de 3 años y elegir productos que cumplan con la norma ISO 11540.