El Índice de Pasaportes coloca al pasaporte malasio en el segundo puesto del ranking mundial.

Según los datos del Índice de Pasaportes, el pasaporte de Malasia se ubica en el segundo puesto a nivel global, posición que comparte con Singapur y que representa una mejora respecto del año anterior. El primer lugar corresponde a los Emiratos Árabes Unidos (EAU).

El Departamento de Inmigración de Malasia señaló que estos resultados reflejan el nivel de aceptación internacional que tiene el documento. En la actuaidad, los ciudadanos malasios pueden ingresar a 175 destinos sin necesidad de tramitar una visa previamente : 129 permiten el ingreso sin visa y en otros 46 es posible obtenerla al llegar. En cambio, para viajar a 23 destinos deben solicitar una visa antes del viaje.

Malasia desarrolla vínculos tanto con países occidentales como con naciones de Oriente Medio, Asia y África, además de participar en organismos y espacios multilaterales. Shutterstock

¿Por qué el pasaporte de Malasia es el segundo más poderoso del mundo?

De acuerdo con un análisis publicado por el sitio especializado del Sudeste Asiático Seasia, la fortaleza de un pasaporte está relacionada con distintos factores, entre ellos:

Estabilidad política

Situación económica

Rrelaciones diplomáticas

Según esta interpretación, los estados que mantienen relaciones internacionales estables y cuentan con amplias redes diplomáticas tienen mayores posibilidades de establecer acuerdos de movilidad y exención de visas con otros países.

Malasia es presentada como un ejemplo de esta evolución. Durante las últimas dos décadas, el país habría mejorado de manera sostenida su posición en las clasificaciones internacionales hasta ubicarse entre los documentos de viaje con mayor acceso global.

El análisis también señala factores vinculados con la percepción internacional del país, como:

Estabilidad política Niveles de riesgo migratorio Funcionamiento de sus instituciones

Cada uno de estos puntos influye en las decisiones de otros gobiernos a la hora de establecer requisitos de ingreso para ciudadanos extranjeros.

La importancia económica de Malasia también aparece como uno de los factores asociados a la amplia movilidad de sus ciudadanos. El país es un centro manufacturero y comercial relevante del Sudeste Asiático y mantiene fuertes vínculos económicos con otros mercados de la región.

La conectividad internacional tiene, además, un peso importante para sectores como el comercio, la industria y los servicios. La posibilidad de que profesionales, empresarios y trabajadores especializados puedan desplazarse con mayor facilidad forma parte de las necesidades de una economía integrada a los mercados internacionales.

A esto se suman factores como el nivel educativo, el poder adquisitivo y la percepción de los ciudadanos malasios como viajeros internacionales, elementos que, según el análisis citado, pueden contribuir a la confianza de otros países.

Beneficios de un pasaporte poderoso

Contar con un pasaporte que permite ingresar a numerosos destinos sin una visa previa tiene beneficios prácticas para los viajeros. Entre otras ventajas, reduce la necesidad de realizar trámites consulares, presentar documentación ante embajadas o esperar durante semanas una autorización antes de viajar.

También puede significar un menor gasto asociado a los procesos de solicitud de visas y una mayor flexibilidad para organizar viajes internacionales con poca anticipación.