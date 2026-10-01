A partir de 2027 se reduce la jornada laboral en México

El 50% de los empleados en México manifiesta inquietudes sobre cómo se aplicará reducción de la jornada laboral, según una encuesta de OCC, portal de empleo con presencia en México.

Los temores se concentran en que el cambio no se traduzca en más tiempo libre, sino en mayores exigencias dentro y fuera del horario laboral. Los principales temores se manifiestan sobre:

Asignación de tareas fuera de horario de trabajo

Mayor presión por cumplir los objetivos en menos tiempo

Condiciones variables por tipo de puesto

Aumento de la carga laboral

Modificación de horarios y días de descanso

Menos posibilidad de realizar tiempo extra.

De acuerdo al sondeo, el 56% trabajadores reconoce que no tienen información sobre cómo será la transición a una semana más corta. Esto coincide con otras encuestas, como las de EY y Kelly, que también evidencian un bajo nivel de preparación de las organizaciones para la primera fase de implementación.

La mitad de los empleados en México teme que la reducción de la jornada laboral represente mayores cargas laborales, presión y tareas fuera de horario. Unsplash.

“Si el trabajo se traslada fuera del horario o se concentra la misma carga en menos tiempo sin hacer ajustes, la reducción puede quedarse en el papel”, opinó Karla Villanueva, gerente de Inteligencia de Negocio y Mercado de OCC.

Según la especialista, la preparación, la comunicación y una implementación adaptada a cada actividad serán determinantes para lograr bienestar y productividad sostenible.

Qué beneficios esperan ganar los empleados

De todos modos, el 56% de los trabajadores en México espera que la reducción de jornada mejore su calidad de vida, principalmente por mayor tiempo para familia, salud y descanso, por lo que las expectativas de los empleados son positivas. Los encuestados consideran que menos horas de trabajo los beneficiaría para:

Convivir más con su familia, pareja o amigos.

Cuidar su bienestar mental y emocional.

Cuidar su salud física.

Mejorar la calidad del sueño.

Dedicar más espacio a actividades personales y pasatiempos.

Tener más tiempo para capacitación y desarrollo profesional.

Villanueva señaló que las personas esperan recuperar tiempo para su familia, su salud y su bienestar emocional, pero que ese beneficio dependerá de que las organizaciones revisen cargas, procesos, objetivos y formas de coordinación.

Amenazas de las largas jornadas laborales

Según el Benchmark de Riesgo Psicosocial de Marsh, en México las jornadas laborales extensas y las cargas excesivas se mantienen como los principales riesgos psicosociales para empleados. En el país, 4 de cada 10 están altamente expuestos a estas amenazas para la salud.

Por su parte, la OCDE ubica a México en el lugar 39 de 41 países en tiempo para ocio y cuidado personal, con un promedio de 13,5 horas diarias para actividades personales y de esparcimiento, incluidas las horas de sueño y alimentación.

Cómo se implementará la reducción de la jornada laboral

El 1 de enero de 2027 la jornada laboral se reducirá de 48 a 46 horas semanales, conforme al calendario de transición avalado tanto en la reforma constitucional como en la Ley Federal del Trabajo. Después, cada año se recortarán dos horas más hasta alcanzar el nuevo límite de 40 horas, de esta manera:

2027: de 48 a 46 horas

2028: de 46 a 44 horas

2029: de 44 a 42 horas

2030: de 42 a 40 horas.