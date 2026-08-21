Los viajeros que tengan previsto ingresar o salir de México deben revisar con anticipación la documentación que llevarán consigo. De acuerdo con la información publicada por el Gobierno de México, el pasaporte es uno de los principales documentos requeridos para acreditar la identidad y situación migratoria de las personas extranjeras.

Aunque los aeropuertos de Ciudad de México, Cancún y Guadalajara concentran una gran cantidad de operaciones internacionales y pueden representar los principales puntos de entrada y salida, las disposiciones migratorias se aplican en todo el territorio nacional. Por ello, contar con un pasaporte vigente y cumplir con las condiciones de viaje es fundamental para evitar inconvenientes.

Eropuerto de CDMX. Fuente: AICM. Fuente: archivo.

Restricciones con pasaporte vencido para extranjeros en todo México

Para los extranjeros que ingresan a México como visitantes por turismo, el Gobierno señala que es necesario presentar un pasaporte válido y vigente. La legislación mexicana no establece un periodo mínimo específico de vigencia, aunque algunas aerolíneas pueden exigir que el documento tenga al menos seis meses de validez para permitir el embarque.

Esto significa que un pasaporte vencido no cumple con la condición de ser un documento válido y vigente para ingresar a México como turista. La recomendación oficial es verificar también las políticas de la aerolínea antes del viaje, ya que la empresa puede establecer requisitos adicionales para el embarque.

Los aeropuertos pueden tomarse como ejemplos por su elevado flujo de pasajeros, pero la disposición no se limita a estas terminales: los requisitos migratorios son de aplicación nacional.

Se expide tres tipos de pasaportes de lectura mecánica: ordinario, oficial y diplomático. Shutterstock

¿Qué pasa con los mexicanos que tienen el pasaporte vencido?

En el caso de los ciudadanos mexicanos, es importante distinguir entre los requisitos migratorios para extranjeros y las condiciones aplicables a nacionales.

En ese sentido, la información publicada por el Gobierno hace referencia exclusiva al ingreso de personas extranjeras y establece que, para ingresar a México, estas deben contar con un pasaporte válido y vigente.

Por ello, no debe interpretarse que la regla descrita para turistas extranjeros implique automáticamente que un mexicano perderá el derecho a entrar a su propio país por tener el pasaporte vencido. El pasaporte es un documento de viaje y, para los mexicanos que se encuentran en el extranjero, las autoridades pueden requerir documentación que permita acreditar su nacionalidad e identidad.

Por otra parte, el documento de la Secretaría de Relaciones Exteriores, SRE, señala expresamente que el DNI no es aceptable como documento de viaje a México para los extranjeros. Los mexicanos que planeen viajar internacionalmente deben comprobar antes de su salida qué documentos exige el país de destino y la aerolínea, así como las condiciones de vigencia aplicables.

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Otros requisitos que México puede solicitar a los viajeros

Además del pasaporte vigente, la autoridad migratoria mexicana puede solicitar a una persona extranjera documentación que permita comprobar el motivo y las condiciones de su viaje. Entre los documentos que pueden requerirse se encuentran:

Boleto aéreo con fechas de entrada y salida.

Reservación de hotel o carta de invitación.

Boletos de tours o itinerario de viaje.

Comprobantes de solvencia económica, como efectivo, cheques de viajero o tarjetas de crédito.

Carta de una empresa o empleador cuando el viaje sea por invitación empresarial.

Carta de una organización o institución cuando la visita tenga fines no remunerados.

Carta de invitación o aceptación de una institución educativa cuando corresponda.

Para quienes ingresen por vía aérea como turistas, México implementó la Forma Migratoria Múltiple Digital (FMMd) en sustitución de la FMM tradicional. El viajero no necesita llenar la forma migratoria electrónica antes de llegar; después de su ingreso, la autoridad migratoria revisará el pasaporte, determinará el periodo de estancia autorizado y el extranjero podrá descargar la FMMd mediante el código QR disponible en los filtros migratorios o a través del portal del Instituto Nacional de Migración.