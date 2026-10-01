Su posición en el listado mundial lo ubica entre los pasaportes destacados.

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El pasaporte colombiano ocupa el puesto 32 en el ranking mundial de poder de pasaportes, de acuerdo con los datos de Passport Index. El documento registra una puntuación de movilidad de 133, que reúne los destinos a los que los ciudadanos colombianos pueden ingresar bajo distintas modalidades migratorias.

La información de Passport Index muestra que el pasaporte de Colombia tiene 84 destinos con entrada sin visa, 45 en los que se puede obtener visa al llegar y cuatro que cuentan con autorización electrónica de viaje (eTA). En otros 65 destinos aparece como requisito la obtención de una visa.

¿En qué puesto está el pasaporte colombiano en el mundo?

Según el registro consultado de Passport Index, el pasaporte de Colombia ocupa el puesto 32 en el rango de poder de pasaportes. Este indicador permite ubicar el documento colombiano dentro del listado internacional de pasaportes según las posibilidades de movilidad que ofrece.

Además, el sitio registra un alcance mundial del 67% para el pasaporte colombiano.

La información de Passport Index muestra que el pasaporte de Colombia tiene 84 destinos con entrada sin visa. Passport Index

¿A cuántos países se puede viajar con pasaporte colombiano sin visa?

La información disponible señala que el pasaporte colombiano cuenta con 84 destinos con entrada sin visa. Esto significa que, para esos lugares, el viajero colombiano no debe tramitar una visa antes del viaje, aunque pueden existir otras condiciones de ingreso y permanencia establecidas por cada destino.

Los tiempos de permanencia, sin embargo, no son iguales en todos los destinos. Por ejemplo, el registro muestra estadías de hasta 90 días en varios países, mientras que otros establecen períodos diferentes.

El listado completo de destinos está conformado por:

Albania

Andorra

Antigua y Barbuda

Argentina

Austria

Bahamas

Barbados

Bielorrusia

Bélgica

Belice

Bolivia

Bosnia y Herzegovina

Brasil

Bulgaria

Chile

Croacia

Chipre

República Checa

Dinamarca

Dominica

Ecuador

El Salvador

Estonia

Fiyi

Finlandia

Francia

Georgia

Alemania

Grecia

Guatemala

Guyana

Honduras

Hong Kong

Hungría

Islandia

Indonesia

Italia

Jamaica

Kazajistán

Kiribati

Kosovo

Letonia

Liechtenstein

Lituania

Luxemburgo

Malta

México

Micronesia

Moldavia

Mónaco

Mongolia

Montenegro

Marruecos

Países Bajos

Macedonia del Norte

Noruega

Territorios Palestinos

Panamá

Paraguay

Perú

Filipinas

Polonia

Portugal

Rumania

Rusia

San Marino

Serbia

Eslovaquia

Eslovenia

Corea del Sur

España

San Vicente y las Granadinas

Suecia

Suiza

Trinidad y Tobago

Turquía

Ucrania

Emiratos Árabes Unidos

Uruguay

Ciudad del Vaticano

Venezuela

¿Qué países permiten entrar con visa al llegar con pasaporte colombiano?

Passport Index también identifica 45 destinos en los que los viajeros colombianos pueden obtener la visa al llegar. Esta modalidad es diferente a viajar sin visa, ya que el permiso migratorio se gestiona al momento de ingresar al destino.

Con períodos de permanencia que varían según cada territorio, en el listado aparecen:

Bangladés

Comoras

Guinea-Bisáu

Macao

Maldivas

Islas Marshall

Mauricio

Palaos

Samoa

Timor Oriental

Tuvalu

¿En qué países todavía se necesita visa para viajar con pasaporte colombiano?

El listado también contempla 65 destinos en los que aparece la visa como requisito para los ciudadanos colombianos. Entre ellos figuran: