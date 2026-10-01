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El pasaporte colombiano ocupa el puesto 32 en el ranking mundial de poder de pasaportes, de acuerdo con los datos de Passport Index. El documento registra una puntuación de movilidad de 133, que reúne los destinos a los que los ciudadanos colombianos pueden ingresar bajo distintas modalidades migratorias.
La información de Passport Index muestra que el pasaporte de Colombia tiene 84 destinos con entrada sin visa, 45 en los que se puede obtener visa al llegar y cuatro que cuentan con autorización electrónica de viaje (eTA). En otros 65 destinos aparece como requisito la obtención de una visa.
¿En qué puesto está el pasaporte colombiano en el mundo?
Según el registro consultado de Passport Index, el pasaporte de Colombia ocupa el puesto 32 en el rango de poder de pasaportes. Este indicador permite ubicar el documento colombiano dentro del listado internacional de pasaportes según las posibilidades de movilidad que ofrece.
Además, el sitio registra un alcance mundial del 67% para el pasaporte colombiano.
¿A cuántos países se puede viajar con pasaporte colombiano sin visa?
La información disponible señala que el pasaporte colombiano cuenta con 84 destinos con entrada sin visa. Esto significa que, para esos lugares, el viajero colombiano no debe tramitar una visa antes del viaje, aunque pueden existir otras condiciones de ingreso y permanencia establecidas por cada destino.
Los tiempos de permanencia, sin embargo, no son iguales en todos los destinos. Por ejemplo, el registro muestra estadías de hasta 90 días en varios países, mientras que otros establecen períodos diferentes.
El listado completo de destinos está conformado por:
- Albania
- Andorra
- Antigua y Barbuda
- Argentina
- Austria
- Bahamas
- Barbados
- Bielorrusia
- Bélgica
- Belice
- Bolivia
- Bosnia y Herzegovina
- Brasil
- Bulgaria
- Chile
- Croacia
- Chipre
- República Checa
- Dinamarca
- Dominica
- Ecuador
- El Salvador
- Estonia
- Fiyi
- Finlandia
- Francia
- Georgia
- Alemania
- Grecia
- Guatemala
- Guyana
- Honduras
- Hong Kong
- Hungría
- Islandia
- Indonesia
- Italia
- Jamaica
- Kazajistán
- Kiribati
- Kosovo
- Letonia
- Liechtenstein
- Lituania
- Luxemburgo
- Malta
- México
- Micronesia
- Moldavia
- Mónaco
- Mongolia
- Montenegro
- Marruecos
- Países Bajos
- Macedonia del Norte
- Noruega
- Territorios Palestinos
- Panamá
- Paraguay
- Perú
- Filipinas
- Polonia
- Portugal
- Rumania
- Rusia
- San Marino
- Serbia
- Eslovaquia
- Eslovenia
- Corea del Sur
- España
- San Vicente y las Granadinas
- Suecia
- Suiza
- Trinidad y Tobago
- Turquía
- Ucrania
- Emiratos Árabes Unidos
- Uruguay
- Ciudad del Vaticano
- Venezuela
¿Qué países permiten entrar con visa al llegar con pasaporte colombiano?
Passport Index también identifica 45 destinos en los que los viajeros colombianos pueden obtener la visa al llegar. Esta modalidad es diferente a viajar sin visa, ya que el permiso migratorio se gestiona al momento de ingresar al destino.
Con períodos de permanencia que varían según cada territorio, en el listado aparecen:
- Bangladés
- Comoras
- Guinea-Bisáu
- Macao
- Maldivas
- Islas Marshall
- Mauricio
- Palaos
- Samoa
- Timor Oriental
- Tuvalu
¿En qué países todavía se necesita visa para viajar con pasaporte colombiano?
El listado también contempla 65 destinos en los que aparece la visa como requisito para los ciudadanos colombianos. Entre ellos figuran:
- Argelia
- Brunéi
- Canadá
- Cabo Verde
- República Centroafricana
- China
- República del Congo
- Costa Rica
- Eritrea
- Suazilandia
- Gambia
- Granada
- Haití
- Irán
- Irlanda
- Japón
- Kuwait
- Líbano
- Lesoto
- Malí
- Nauru
- Nueva Zelanda
- Níger
- Corea del Norte
- Santa Lucía
- Senegal
- Islas Salomón
- Sudáfrica
- Sri Lanka
- Sudán
- Tonga
- Túnez
- Turkmenistán
- Reino Unido
- Estados Unidos
- Yemen