Muchas personas creen que el simple hecho de guardar dinero cada mes es suficiente para proteger sus finanzas futuras. Sin embargo, existe un error frecuente que puede reducir el valor real de esos recursos con el paso del tiempo: mantener todos los ahorros sin generar algún tipo de rendimiento que ayude a compensar el aumento general de los precios.

Aunque reservar una parte de los ingresos sigue siendo uno de los hábitos financieros más recomendados, expertos en educación financiera señalan que el dinero no solo debe conservarse, sino que también debe analizarse en función de los objetivos, los plazos y las necesidades de cada persona. De lo contrario, el esfuerzo de años podría no traducirse en el crecimiento esperado del patrimonio.

Cuando ahorrar no es suficiente

En ese contexto, los expertos en finanzas recomiendan complementar el ahorro tradicional con alternativas de inversión. Entre ellas se encuentra Leva Invierte, un producto de inversión que busca simplificar el acceso a opciones con tasas fijas y educación financiera para quienes desean tomar decisiones más informadas sobre el uso de sus recursos.

Además, a diferencia de otros productos, Leva Invierte cuenta con el respaldo de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), el Banco de México y la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).

La principal diferencia es que el ahorro suele priorizar la disponibilidad inmediata del dinero, mientras que la inversión busca obtener rendimientos durante un periodo determinado. Por esa razón, ambas herramientas pueden cumplir funciones distintas dentro de una misma estrategia financiera.

La inversión busca obtener rendimientos durante un periodo determinado.

Cómo evitar que el dinero pierda capacidad de compra

Uno de los errores más comunes es destinar todos los recursos al mismo objetivo. Los especialistas suelen recomendar separar el dinero según su propósito: una parte para emergencias o gastos cercanos y otra para metas de mediano o largo plazo que permitan evaluar opciones con potencial de rendimiento.

Antes de elegir cualquier producto, conviene revisar aspectos como el plazo, la liquidez, los riesgos, las comisiones aplicables y el marco regulatorio de la institución correspondiente. También es recomendable comparar alternativas utilizando herramientas oficiales y verificar que la información provenga de fuentes confiables.

Ahorrar todos los meses sigue siendo una práctica fundamental para construir estabilidad financiera. No obstante, cuando los objetivos son de largo plazo, también puede ser útil evaluar alternativas que permitan que el dinero trabaje a favor de esas metas. La clave no está en elegir entre ahorrar o invertir, sino en entender cuándo cada herramienta puede aportar más valor según las necesidades personales.

Este contenido patrocinado fue elaborado con inteligencia artificial generativa y contó con la supervisión, edición y validación de un periodista de El Cronista.