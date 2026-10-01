La inseguridad es el problema que más preocupa a la mayoría de los analistas financieros.

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La encuesta del Banco de México entre especialistas del sector económico volvió a incrementar la expectativa para el Producto Interno Bruto (PIB) nacional para este año, al ubicarla en 1.4%, desde 1.3% de la encuesta previa.

La encuesta de Banxico de septiembre elevó la expectativa de crecimiento económico para el cierre de este año.

Sin embargo, el crecimiento no está exento de riesgos, y pese a la incertidumbre en torno al Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC) que representa un valor de u$s 2 billones entre las tres economías, este factor no es la principal preocupación entre los expertos económicos del país.

El ejercicio que realiza el Banco de México entre analistas del sector privado incluye expectativas sobre los obstáculos que pueden frenar el crecimiento de la economía, y en este sentido, las principales preocupaciones no vienen de fuera, sino dentro del territorio nacional.

La principal preocupación es la inseguridad, al recibir prácticamente una de cada cinco menciones como el principal problema. Esto supera por seis puntos porcentuales al segundo lugar, que es la preocupación por las políticas internacionales de comercio exterior.

Esto ocurre pese al incremento en las tensiones entre Estados Unidos y Canadá, que ha generado preocupación sobre el futuro a largo plazo del acuerdo trilateral.

Incluso con este cambio de panorama, una mayor cantidad de analistas prevén que el clima de negocios en el país mejorará en los próximos seis meses.

La encuesta del Banxico señala que 39% de los encuestados prevén una mejora, mientras que 54% no esperan cambios sustantivos en el próximo semestre y solo 7% dice que empeorará.

El sesgo positivo ocurre tras una seguidilla de alzas en la expectativa de crecimiento económico, que ha llevado la expectativa de crecimiento para el país de 1.1% hasta 1.4%, y prácticamente la pone en línea con los pronósticos oficiales del Banco de México, la Secretaría de Hacienda, y hasta la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que esperan un alza de 1.5%.

Luz de esperanza

En la encuesta de agosto del Banco de México no había un solo analista que señalara que era un buen momento para invertir en el país.

Este panorama se había mantenido a lo largo del año, pero en la encuesta de septiembre, la aguja parece cambiar de rumbo.

Actualmente 10% de los analistas encuestados consideran que sí es un buen momento para invertir en el país, mientras que la proporción de los que consideran que no es un momento idóneo bajó a 46% y los que no están seguros, también se redujo a 44%.

Diversos empresarios han señalado a El Cronista, correspondientes a sectores como el bancario, el de construcción y líderes de algunas cámaras empresariales, que existe una mejor sensación para hacer negocios bajo la administración de Claudia Sheinbaum, en relación con la anterior.

“Por lo menos nos escuchan”, dijo José María Barroso Ramírez, director general de Cementos Moctezuma, en una conferencia de prensa.