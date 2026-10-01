La CNDH incorporará la e.firma del SAT en sus trámites, por lo que se establecerá como un nuevo requisito para ciertos servicios.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) firmaron un convenio de colaboración para incorporar el uso de la Firma Electrónica Avanzada (e.firma) en los trámites y procedimientos del organismo. El acuerdo busca simplificar procesos, reducir tiempos de atención y facilitar el cumplimiento de las disposiciones legales mediante herramientas digitales.

Durante la firma del convenio, la presidenta de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra, destacó que la medida puede contribuir a reducir los obstáculos que enfrentan las personas al momento de ejercer y defender sus derechos humanos . La simplificación de requisitos y la posibilidad de enviar documentos de manera electrónica permitirán disminuir los tiempos de espera y los costos asociados a diversos procedimientos.

Durante la firma del convenio se señaló que simplificar los requisitos y habilitar el envío digital de documentos permitirá reducir los tiempos de atención y los costos para la ciudadanía.

Por su parte, el jefe del SAT, Antonio Martínez Dagnino, señaló que la colaboración permitirá fortalecer los servicios de la CNDH, al tiempo que el organismo fiscal apoya a distintas instituciones del Estado en la modernización y agilización de sus procesos administrativos mediante herramientas digitales.

CNDH incorporará la e.firma en sus procedimientos

A partir del convenio, la CNDH podrá utilizar la e.firma para autenticar:

Documentos oficiales

Resoluciones

Acuerdos

Comunicaciones institucionales

Otras actuaciones administrativas y sustantivas

Estos documentos tendrán la misma validez jurídica que aquellos realizados mediante otros mecanismos reconocidos por la legislación.

Piedra Ibarra señaló que la eliminación de trámites, la reducción de requisitos y la posibilidad de realizar gestiones online representan una forma de disminuir las dificultades que pueden enfrentar las personas para acceder a la protección de sus derechos.

La titular de la CNDH sostuvo que reducir la burocracia no significa únicamente ahorrar papel o tiempo, sino también disminuir las barreras entre la ciudadanía y las instituciones encargadas de garantizar sus derechos. En este sentido, consideró que la digitalización puede contribuir a acercar los servicios públicos a la población.

¿Qué es la e-firma y cómo la obtengo?

La Firma Electrónica Avanzada es un conjunto de datos y caracteres que permite identificar de manera segura a una persona al realizar trámites digitales. Se encuentra vinculada con su titular y con los documentos a los que se aplica, por lo que cualquier modificación posterior puede ser detectada. Además, tiene la misma validez jurídica que una firma autógrafa.

La e.firma permite realizar diferentes gestiones y acceder a distintos servicios a través del sitio web del SAT, así como en:

Dependencias públicas

Gobiernos estatales

Municipios

Empresas del sector privado

Se trata de un archivo único, seguro y cifrado que tiene una vigencia de cuatro años.

Para realizar el trámite es necesario:

Registrar previamente una cita en el portal del organismo fiscal.

Llevar una memoria USB.

Presentar una identificación oficial vigente.

Contar con un comprobante de domicilio, únicamente cuando la identificación oficial no incluya este dato.

Los pasos para tramitarla son los siguientes:

Acudir a la cita con la documentación y los requisitos solicitados. Proporcionar al asesor la información requerida. Revisar que los datos registrados sean correctos. Recibir el acuse correspondiente al finalizar el trámite.

SAT fortalece el uso de herramientas digitales

Antonio Martínez Dagnino explicó que el convenio permitirá brindar mayor seguridad jurídica y eficiencia a los servicios de la CNDH, respetando en todo momento la autonomía del organismo.

El funcionario destacó que el SAT mantiene una estrategia de acompañamiento a otras instituciones públicas para ayudarlas a modernizar sus procesos mediante la digitalización. En este contexto, informó que en la actualidad existen acuerdos para el uso de la firma electrónica con las 32 entidades federativas, 20 municipios y 144 dependencias federales y estatales , que utilizan esta tecnología para validar distintos trámites.

Cabe destacar que en la firma este convenio participaron funcionarios de ambas instituciones. Por parte de la CNDH estuvieron Cecilia Velasco Aguirre, Juan José Sánchez González y Sergio Erik Ávalos Rubio, mientras que el SAT estuvo representado por Andrea Yoalli Hernández Xoxtla y René Guzmán García.