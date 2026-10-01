El Senado del Congreso de la República Mexicana aprobó con 86 votos a favor y 42 en contra la reforma a los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución . Esta reforma constitucional busca que los candidatos a cargos de cabecera como lo son la Presidencia de la República, la Jefatura de Gobierno de la CDMX y otras gubernaturas en el país tengan solo la nacionalidad mexicana.

El proyecto a la reforma de ley aprobada en el Senado indica que al momento de la inscripción de la candidatura al puesto de cabecera, el postulante deberá tener solo la nacionalidad mexicana, de tener otra, deberá renunciar a ella antes de postularse a alguno de los cargos públicos de jerarquía.

Reforma clave en la Ley de Vivienda. Senado de México

La reforma generó revuelo en el Congreso: el proyecto fue turnado a los congresos estatales

Tras la aprobación en el Senado del proyecto de reforma los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución, el documento fue enviado a los congresos estatales para continuar con el proceso de reforma constitucional donde deberá ser aprobado minimo por 17 de los 32 estados; sin embargo y pese a que quedó aprobada en Senado, esta reforma generó debate y contraposiciones en la Sala Plenaria.

Durante la discusión en la Sala Plenaria, los defensores del dictamen sostuvieron que la medida busca salvaguardar la soberanía nacional sin vulnerar los derechos de los ciudadanos.

Al respecto, el senador Saúl Monreal Ávila de Morena, argumentó que la propuesta “no pretende modificar la historia, raíces o vínculos culturales de quienes tienen doble nacionalidad, sino establecer un requisito de elegibilidad para cargos de máxima responsabilidad nacional”.

En esta misma línea, el senador Óscar Cantón Zetina, también de Morena, añadió que con esta reforma se busca “evitar que intereses externos puedan incidir en quienes ocupen los cargos de mayor responsabilidad política del país”, postura respaldada por legisladores del PVEM y el PT, quienes insistieron en que la iniciativa no elimina ni afecta la condición de las familias binacionales.

Imagen ilustrativa del Congreso de México. Senado de México

La oposición rechazó el proyecto y catalogó la medida de estigmatizar a las comunidades migrantes

El proyecto de reforma de ley no fue bien recibido por la oposición y las bancadas manifestaron su rechazo al considerar que la iniciativa estigmatiza a las comunidades migrantes e impone una sospecha injustificada sobre su patriotismo.

Desde Acción Nacional, el senador Francisco Javier Ramírez Acuña cuestionó que la propuesta “pueda generar una percepción de desconfianza hacia los mexicanos con doble nacionalidad y destacó la aportación de las comunidades migrantes”.

Del mismo modo, el senador Alejandro Moreno Cárdenas del PRI aseveró que contar con otra nacionalidad “no convierte a una persona en enemiga de la patria”, coincidiendo con el senador Luis Donaldo Colosio Riojas del Movimiento Ciudadano, quien rechazó que “la cantidad de nacionalidades o pasaportes pueda utilizarse como parámetro para determinar la lealtad de una persona”.

Presidenta de México Claudia Sheinbaum tiene solo una nacionalidad. Presidencia de la República

En la actualidad, las tres mujeres que ocupan algunos de los cargos públicos de cabecera más importantes del país tienen una única nacionalidad.

Claudia Sheinbaum, Presidenta de México.

Clara Brugada, Jefa de Gobierno de la CDMX

Delfina Gómez Álvarez, Gobernadora del Estado de México