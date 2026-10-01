Para quienes buscan un SUV compacto que combine espacio, tecnología y diferentes niveles de equipamiento, Nissan cuenta con una oferta variada de Nissan Kait. Este modelo esta disponible en las versiones Advance, Exclusive y Platinum, todas con la misma base mecánica, pero con prestaciones y recursos distintos que pueden resultar decisivos al momento de elegir.

El modelo utiliza un motor HR16DE de 1.6 litros con 122 caballos de fuerza y transmisión CVT en toda la gama. También mantiene las mismas dimensiones exteriores, con 4.31 metros de largo, una distancia entre ejes de 2.62 metros y una capacidad de cajuela anunciada de 674 litros bajo norma SAE.

Qué ofrece la versión Advance

La variante de entrada se distingue por incorporar una pantalla táctil de 8 pulgadas compatible con Android Auto y Apple CarPlay mediante conexión por cable. También incluye rines de aluminio de 16 pulgadas y un cuadro de instrumentos de diseño analógico.

Para quienes priorizan la funcionalidad por encima de los elementos tecnológicos más avanzados, esta configuración reúne las características esenciales del modelo sin incorporar algunos de los sistemas disponibles en las versiones superiores.

Uno de los elementos comunes en toda la gama son los asientos Gravedad Cero, una tecnología desarrollada por Nissan con un enfoque ergonómico orientado a mejorar la postura durante los trayectos y favorecer el confort en recorridos largos, según la información técnica proporcionada por la marca.

Foto: Nissan.

Exclusive y Platinum: dónde aparecen las principales diferencias

Las versiones Exclusive y Platinum agregan una pantalla táctil de 9 pulgadas desarrollada con Pioneer, conectividad inalámbrica para Android Auto y Apple CarPlay, cargador inalámbrico para smartphones y un cuadro de instrumentos digital TFT de 7 pulgadas.

La variante Platinum concentra el equipamiento más completo. Entre otros elementos, incorpora Monitor Inteligente de Visión Periférica con Detección de Objetos en Movimiento, Indicador de Punto Ciego, Control de Crucero Inteligente, aire acondicionado automático y tapicería en piel sintética.

En la práctica, la decisión dependerá del nivel de tecnología y asistencia a la conducción que cada usuario considere necesario. Mientras Advance cubre lo esencial, Exclusive agrega una experiencia más conectada y Platinum se posiciona como la alternativa más equipada dentro de la gama.

Antes de finalizar, para quienes buscan otras alternativas dentro de la marca, Nissan también cuenta con opciones como Magnite para la movilidad urbana, Sentra para quienes prefieren un sedán compacto, y una gama de pickups integrada por modelos enfocados en trabajo, versatilidad y uso recreativo, además de otros SUV que cubren distintos segmentos y necesidades de conducción.

Este contenido patrocinado fue elaborado con inteligencia artificial generativa y contó con la supervisión, edición y validación de un periodista de El Cronista.