Un estudio realizado por TikTok Shop y la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO) muestra que uno de cada tres usuarios descubre productos de manera espontánea mientras navega por redes sociales, en un comportamiento que la plataforma identifica como la “Era del descubrimiento”.

El estudio muestra que el 84% de los usuarios consultados afirma que los productos que encuentra en redes sociales están alineados con sus gustos e intereses, mientras que el 73% considera que los algoritmos pueden anticipar lo que necesita antes de que lo busque activamente.

Para los negocios, esto modifica una de las premisas tradicionales del comercio digital: en lugar de esperar a que un consumidor escriba el nombre de una marca o producto en un buscador, las plataformas de contenido pueden llevarle una opción directamente a su pantalla y convertir ese momento de descubrimiento en una oportunidad de venta.

El dato que muestra el vínculo entre ambos comportamientos es que el 65% de las personas que descubren productos dentro de TikTok ya realiza compras a través de TikTok Shop. A esto se suma que el 88% de los compradores consultados declara estar satisfecho con su experiencia y el 87% señala que tiene una alta probabilidad de volver a comprar.

Del contenido al carrito de compra

La estrategia no depende únicamente del algoritmo. El formato en el que aparece el producto también tiene peso en la decisión.

De acuerdo con el estudio, las reseñas son el contenido que más atención captura, con 40%, seguidas por los tutoriales, con 37%. Los formatos live también están ganando espacio, al permitir que el consumidor observe un producto, haga preguntas y conozca su funcionamiento en tiempo real.

En este proceso, los creadores se convierten en un puente entre una marca y consumidores que quizá nunca habían tenido contacto con ella. El 84% de los compradores de TikTok Shop afirma confiar mucho o algo en sus recomendaciones, de acuerdo con los resultados presentados durante el TikTok Shop Summit México.

La relevancia de esta dinámica también se observa en categorías como moda. Actualmente, el 33% de las ventas de esta categoría dentro de TikTok Shop proviene de transmisiones live, un formato que reproduce algunos elementos de la experiencia física de compra, como mostrar el producto, responder dudas o hacer demostraciones.

“TikTok siempre ha sido el lugar donde las personas vienen a descubrir tendencias, intereses y comunidades. Con TikTok Shop, esa misma naturaleza de descubrimiento abre una nueva forma de conectar contenido y comercio”, señaló José María Álvarez, líder de categoría de TikTok Shop México en un comunicado.

Para las pymes, el cambio supone competir no solo por aparecer en los resultados cuando alguien busca una categoría, sino por generar contenido capaz de entrar en el recorrido cotidiano del consumidor y convertir una interacción en una compra.

TikTok Shop multiplica su ecosistema en México

El crecimiento de este modelo también se refleja en la expansión de TikTok Shop en el país. Desde su lanzamiento en febrero de 2025 hasta septiembre de 2026, la plataforma reporta que multiplicó 133 veces su GMV diario, mientras que su catálogo de productos creció 174 veces.

En el mismo periodo, el número de vendedores activos se multiplicó 59 veces y el de creadores activos, 42 veces.

El crecimiento del ecosistema ocurre en un mercado donde 88% de los internautas mayores de 18 años en México ya realiza compras por canales digitales, según los datos de AMVO citados en el estudio. La siguiente disputa, por tanto, no está solamente en convencer a los consumidores de comprar por internet, sino en determinar cómo descubren qué comprar.

“Los resultados que estamos viendo reflejan un comercio electrónico que continúa evolucionando, con nuevas formas de descubrir productos, conectar con los consumidores y tomar decisiones de compra”, dijo Pierre-Claude Blaise, director general y cofundador de la AMVO.

Con la temporada de Buen Fin y Black Friday en las próximas semanas, TikTok Shop prepara para noviembre una campaña en la que la plataforma lanzará promociones y actividades dirigidas a marcas, creadores y consumidores.