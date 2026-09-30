Secretaría de Salud trabajará de forma coordinada con Birmex, IMSS-Bienestar, IMSS e ISSSTE para mejorar la distribución de los medicamentos desde los puntos de almacenamiento hasta las unidades donde son requeridos.

El subsecretario de Salud, Eduardo Clark, informó que recientemente se concretó el proceso de compra de medicamentos genéricos para 2027 y 2028 destinado al sector. El funcionario explicó que la adquisición forma parte de la estrategia del Gobierno federal para fortalecer el abasto en clínicas y hospitales del país.

Clark explicó que la dependencia enfrenta tres principales desafíos para garantizar el suministro: planificar las compras con anticipación, digitalizar los inventarios y mejorar la logística de distribución.

La Secretaría de Salud mejorará la logística y dispensación de medicamentos en hospitales y centros de salud. ChatGPT

La compra del Gobierno para abastecer hospitales y clínicas

El funcionario señaló que garantizar el abasto comienza desde la organización de los procesos de adquisición. Recordó que durante el año pasado se destinaron cerca de 330,000 millones de pesos a la compra de medicamentos y explicó que los pedidos se realizan al mes, de acuerdo con las necesidades de cada institución.

Uno de los problemas identificados está relacionado con el cumplimiento de los contratos por parte de algunos proveedores. Como ejemplo, Clark explicó que, si una institución solicita 80 unidades de determinado medicamento, en algunos casos puede recibir únicamente 60 o 70.

Ante esta situación, la Secretaría de Salud busca anticipar las compras y planificar las entregas con mayor margen de tiempo, de manera que los proveedores puedan organizar su producción y distribución.

Inventarios digitales para conocer las necesidades de cada unidad

El segundo eje de la estrategia corresponde a la digitalización de los inventarios. Clark explicó que el IMSS-Bienestar, el IMSS y el ISSSTE trabajan en sistemas que permitan conocer en tiempo real la existencia y el consumo de medicamentos en las distintas unidades médicas.

El objetivo es que, hacia finales de 2026, el IMSS-Bienestar cuente con inventarios digitales en los 8,000 puntos de atención de primer nivel.

Para ello, el sistema contempla herramientas como:

Conexión a internet.

Expediente médico electrónico.

Receta electrónica.

Registro digital de los medicamentos disponibles en cada unidad.

De acuerdo con Clark, estas herramientas permitirán identificar tanto los medicamentos disponibles como aquellos que hacen falta, incluso en los centros de salud más alejados, para posteriormente enviar los insumos necesarios.

Aumenta la demanda de servicios de salud

El funcionario informó que durante 2026 se enviaron más del doble de medicamentos a centros de salud y hospitales en comparación con el mismo periodo de 2025.

Según explicó, parte de este incremento responde a una mayor demanda de atención médica, debido al regreso de pacientes a las unidades de salud.

Entre los aumentos registrados mencionó:

Consultas de especialidad: entre 30% y 36% más.

Consultas de primer nivel: 20% más.

Cirugías: 25% más.

Ante este escenario, Clark señaló que será necesario mantener un suministro constante de medicamentos e insumos.

Respecto a 2027, aseguró que la planeación realizada busca garantizar que no se produzcan interrupciones en el abasto con el cambio de año, gracias a que las compras de medicamentos genéricos para ese periodo ya fueron concluidas.