Quienes tengan previsto viajar a México deben verificar antes de salir que cuentan con un pasaporte válido y vigente. Según la nacionalidad y el motivo del viaje, también pueden necesitar una visa u otra autorización migratoria.

El Instituto Nacional de Migración (INM) establece que los extranjeros deben presentar un documento de viaje válido al momento de solicitar su ingreso al país. La documentación debe coincidir con los datos informados durante el proceso migratorio.

La presentación de un pasaporte no garantiza por sí sola la entrada a México. La autoridad migratoria puede revisar la información del viajero, el motivo del viaje, el tiempo previsto de permanencia y los demás requisitos aplicables.

Qué documentos pueden solicitar a los viajeros

Los requisitos pueden variar según la nacionalidad del pasajero, el medio de transporte utilizado y el motivo del viaje.

Los requisitos pueden variar según la nacionalidad del pasajero, el medio de transporte utilizado y el motivo del viaje. (Foto: Shutterstock) Fuente: Shutterstock Shutterstock

Entre los principales aspectos que deben revisar los extranjeros se encuentran:

Contar con un pasaporte válido y vigente .

Presentar una visa vigente si la nacionalidad del viajero la exige.

Acreditar el motivo del viaje.

Informar el lugar de alojamiento o destino en México cuando la autoridad lo solicite.

Contar con la documentación migratoria correspondiente.

Verificar que los datos del pasaporte coincidan con los de la reserva y los formularios migratorios.

Los pasajeros que ingresen por vía terrestre pueden necesitar además la Forma Migratoria Múltiple, según su recorrido y condición migratoria. El documento debe completarse con la información que figura en el pasaporte.

Qué puede ocurrir si el pasaporte está vencido o dañado

Un pasaporte vencido no cumple con el requisito general de presentar un documento de viaje válido y vigente.

Por ese motivo, la persona puede tener inconvenientes durante el embarque o al momento de solicitar su ingreso a México.

También pueden surgir problemas si el documento está dañado, ilegible, mutilado o no permite verificar correctamente la identidad del titular.

Las aerolíneas realizan controles documentales antes del embarque y pueden solicitar información adicional de acuerdo con las condiciones del viaje.

La decisión final sobre el ingreso corresponde a la autoridad migratoria mexicana.

Cómo revisar la documentación antes de viajar

Antes de comprar el pasaje o salir del país, se recomienda:

Revisar la fecha de vencimiento del pasaporte.

Confirmar que el documento se encuentre en buen estado.

Consultar si la nacionalidad del viajero requiere visa.

Verificar los requisitos migratorios según el motivo del viaje.

Comprobar las condiciones exigidas por la aerolínea.

Revisar si el itinerario incluye otros países con requisitos adicionales.

La renovación del pasaporte debe realizarse ante la autoridad que lo emitió. En el caso de los pasaportes mexicanos, la Secretaría de Relaciones Exteriores informa los requisitos, turnos y documentación necesarios para cada trámite.