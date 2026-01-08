Tiembla Estados Unidos: este es el ejército más fuerte de Latinoamérica que ya desafía a las grandes potencias

Brasil se consolida como la principal potencia militar de América Latina según el Global Firepower Index 2025. Con el puesto 11 a nivel mundial, el gigante sudamericano supera a naciones como Alemania (12°), Irán (13°) y Australia (14°), posicionándose como el único país latinoamericano con capacidad real de disuasión estratégica en un escenario de tensiones regionales.

Esta ubicación consolida a Brasil en su mejor posición desde 2019. El ranking sitúa al país amazónico por encima de potencias tradicionales como Alemania lo que refleja décadas de inversión sostenida en modernización militar y fortalecimiento de su industria de defensa nacional.

Brasil reúne un puntaje PwrIndx de 0.2415, donde un valor cercano a 0.0000 se considera perfecto. Esta calificación no solo representa una mejora en el ranking global, sino que también establece una distancia considerable con el resto de los países latinoamericanos, donde Argentina aparece recién en el puesto 33 mundial.

Un ejército que domina la región: esta es la fuerza militar de Brasil

Brasil cuenta con más de 376,000 militares activos y una reserva que supera el millón de efectivos, conformando la fuerza más numerosa de América Latina. Esta estructura se complementa con un presupuesto anual de aproximadamente 22,900 millones de dólares, la inversión en defensa más alta del continente que permite mantener operaciones en territorios estratégicos como la Amazonía y el Atlántico Sur.

La capacidad operativa brasileña incluye más de 2,200 vehículos blindados, una flota aérea en proceso de renovación con cazas Gripen E/F de última generación y el transporte táctico KC-390 Millennium. La Marina desarrolla el submarino nuclear Álvaro Alberto, el primero de su tipo en la región, que marcará un hito tecnológico y estratégico para América Latina al completarse.

Tecnología propia: la ventaja que marca la diferencia

A diferencia de otros países que dependen de importaciones, Brasil ha desarrollado una industria de defensa autónoma capaz de diseñar y fabricar armamento avanzado. Cerca del 7.4% del presupuesto de defensa se destina a investigación, desarrollo y producción nacional, reduciendo la dependencia externa y generando una economía de defensa autosostenible con capacidad de exportación.

Brasil tiene el ejército más poderoso de América Latina y busca proyectar su influencia en el mundo. Fuente: Archivo. AFP

Embraer, la empresa aeronáutica brasileña, produce el KC-390 Millennium utilizado por múltiples países, mientras que la industria bélica nacional fabrica drones de vigilancia, sistemas de misiles, radares y vehículos blindados con estándares internacionales. Esta autonomía tecnológica permite al país mantener sus sistemas operativos sin depender de proveedores extranjeros en escenarios de conflicto.

Brasil ha construido su liderazgo regional no solo mediante el tamaño de sus fuerzas armadas, sino a través de una combinación estratégica de inversión sostenida, desarrollo tecnológico propio y presencia activa en organismos internacionales. El país participa en misiones de paz de la ONU y ejerce influencia en foros de defensa hemisféricos, consolidando su rol como potencia militar equilibrada capaz de proyectar poder en un contexto geopolítico multipolar cada vez más complejo.

Qué puesto ocupa México en el ranking

México ocupa el puesto 32 en el ranking de 145 ejércitos más poderosos del mundo, según el Global Firepower Index 2025. Esta posición refleja la capacidad operativa del ejército mexicano en diversas áreas, incluyendo personal militar, poder aéreo, capacidad terrestre, fuerza naval y situación financiera.