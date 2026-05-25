Ya está confirmado | El Gobierno modificó la jornada laboral y todos laborarán 42 horas por semana en 2026

El aumento salarial para las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional se ha consolidado y se vio reflejado en los pagos correspondientes desde enero de este año. Esta decisión, oficializada por el Gobierno en el año 2025, establece un ajuste general del 7 % en las asignaciones básicas de la Fuerza Pública, medida que afecta significativamente el sustento de miles de uniformados a lo largo del país, siendo recibida con satisfacción ante la elevada inflación.

Este incremento incluye tanto a las Fuerzas Militares, que comprenden el Ejército Nacional, la Armada de Colombia y la Fuerza Aeroespacial, como a la Policía Nacional. La aplicación de este aumento se llevará a cabo de forma escalonada, según el rango, en conformidad con lo estipulado en la Ley 4 de 1992, que establece la estructura salarial con base en el sueldo de un general.

¿Cuánto será el sueldo de la Policía Nacional en enero de 2026?

En promedio, los salarios de la Policía Nacional se definieron para el resto del año considerando el grado y la antigüedad. Los ingresos más elevados son atribuibles a los oficiales con mayor rango, mientras que patrulleros y agentes también experimentan un aumento en su compensación mensual.

Para el personal del nivel ejecutivo y básico de la Policía, los valores son los siguientes:

Comisario: $5.191.059

Subcomisario: $4.407.683

Intendente jefe: $4.196.191

Intendente: $3.983.234

Subintendente: $3.183.010

Patrullero: $2.495.458

Agente con más de 10 años: $1.850.736

Agente entre 5 y 10 años: $1.805.053

Agente con menos de 5 años: $1.533.302

En los niveles de suboficiales y personal operativo, los montos también reflejan el impacto del incremento salarial:

Sargento mayor: $3.202.367

Sargento primero: $3.171.108

Sargento viceprimero: $2.490.443

Sargento segundo: $2.275.647

Cabo primero: $2.104.911

Cabo segundo: $2.040.492

Finalmente, los sueldos quedaron este año configurados de la siguiente manera:

General: $30.380.009

Mayor general: $22.756.645

Brigadier general: $20.372.113

Coronel: $15.736.402

Teniente coronel: $9.143.694

Mayor: $4.477.747

Capitán: $3.684.989

Teniente: $3.218.909

Subteniente: $2.845.907

¿El aumento salarial 2026 también aplica a las Fuerzas Militares?

Es cierto que el aumento salarial no se limitó exclusivamente a la Policía Nacional. Los miembros del Ejército, la Armada y la Fuerza Aeroespacial de Colombia también se beneficiaron del mismo ajuste porcentual, dado que el sistema salarial es unificado para toda la Fuerza Pública.

Los miembros del Ejército, la Armada y la Fuerza Aeroespacial de Colombia también se beneficiaron del mismo ajuste porcentual. Fuente: Shutterstock

Este enfoque aseguró que tanto oficiales, suboficiales como soldados profesionales reciban una remuneración que se alinea con su grado y responsabilidades.

Qué primas adicionales reciben coroneles y generales

En adición al incremento salarial general, los coroneles y generales continúan recibiendo una prima adicional equivalente al 16,5 % sobre su salario básico. Este beneficio, que está en vigor desde 2023, se extenderá hasta enero de 2026 y tiene como objetivo reconocer la trayectoria, el nivel de mando y la elevada responsabilidad que los oficiales de mayor rango asumen dentro de la estructura militar y policial.