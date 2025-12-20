Conoce los países que invierten miles de millones de dólares para engrosar sus ejércitos.

El contexto global se halla en una fase de considerable tensión, caracterizada por múltiples conflictos en curso y un deterioro en las relaciones diplomáticas entre potencias mundiales. Esta realidad ha propiciado un incremento sin precedentes en el gasto militar a nivel global, mientras que los expertos alertan sobre los peligros de una eventual Tercera Guerra Mundial.

La situación actual exige una atención cuidadosa y un análisis profundo de las dinámicas internacionales, dado que las implicaciones de estos conflictos pueden ser de gran alcance y afectar la estabilidad global.

Alertan que la Tercera Guerra Mundial está por comenzar: estos son los países que más invierten en sus ejércitos (foto: archivo).

El gasto militar mundial supera niveles históricos

Según datos del Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz (SIPRI), durante 2023 las naciones del mundo invirtieron la notable cifra de 2,44 billones de dólares en defensa, lo que representa un incremento del 6,8% en comparación con el año anterior.

Este aumento ha sido calificado como “sin precedentes” por los expertos. El promedio mundial de gasto militar en relación con el PIB se situó en 2,3% durante 2023, con países como Reino Unido alineándose con esta media tras destinar 74.900 millones de dólares (aproximadamente 69.600 millones de euros) a sus fuerzas armadas.

Estas cifras evidencian la creciente preocupación por la seguridad nacional en un contexto geopolítico cada vez más volátil. Expertos indican que este rearme generalizado está directamente relacionado con la inestabilidad del panorama internacional y las tensiones entre diversas naciones, lo que incrementa la posibilidad de una escalada de conflictos a nivel global.

Los cinco países con mayor inversión militar en proporción a su PIB

El ranking de naciones que dedican mayor porcentaje de su economía a gastos de defensa militar revela cuáles son las zonas más tensas del planeta y dónde podría originarse un conflicto de mayor escala:

Ucrania: 36,7% del PIB (64.800 millones de dólares) La invasión rusa obligó a Ucrania a destinar más de un tercio de su economía a la defensa nacional, convirtiendo al país en el que mayor porcentaje de su PIB dedica a gastos militares.

Los expertos señalan que el incremento sostenido en el gasto militar, combinado con las tensiones geopolíticas existentes, podría crear las condiciones propicias para un conflicto de mayor escala si no se logra desescalar las tensiones mediante vías diplomáticas.

Sudán del Sur: 6,3% del PIB (1.100 millones de dólares) Este país africano mostró el incremento más dramático, con un aumento del 106% en su gasto militar, impulsado principalmente por “la escalada de la violencia interna y los problemas de seguridad derivados de la guerra civil en el vecino Sudán”, según el SIPRI.

Argelia: 8,2% del PIB (18.300 millones de dólares) En un contexto de disputa histórica con Marruecos y su apoyo continuo al Frente Polisario, Argelia intensificó significativamente su presupuesto militar.

Líbano: 8,9% del PIB (241 millones de dólares) El país mediterráneo incrementó su gasto militar en un 10% durante 2023, aunque esta cifra representa solo una fracción del desembolso anual que realizaba a finales de la década de 2010, cuando invertía aproximadamente 2.500 millones de dólares.

Arabia Saudí: 7,1% del PIB (75.800 millones de dólares) Uno de los mayores inversores en defensa a nivel mundial, Arabia Saudita experimentó un ligero incremento en su gasto militar durante 2023, alcanzando los 75.800 millones de dólares.

En contraste, otras naciones desarrolladas mantienen gastos militares relativamente bajos. Canadá dedicó el 1,3% de su PIB (2.700 millones de dólares), mientras que Austria apenas invirtió el 0,8% (4.400 millones de dólares).

En el extremo inferior de la tabla, Haití apenas dedicó un 0,1% de su PIB a defensa, evidenciando la grave crisis de seguridad que atraviesa el país caribeño.