El Servicio Militar Nacional será obligatorio para los hombres que aspiren a cursar determinadas carreras universitarias vinculadas directamente con las Fuerzas Armadas, donde la formación académica incluye disciplina, instrucción y obligaciones militares desde el ingreso.

Si bien el Servicio Militar Nacional es un trámite general para varones de 18 años, en estos casos deja de ser administrativo y pasa a formar parte del plan de estudios, condicionando la vida universitaria y el ejercicio profesional posterior.

Carreras y universidades donde el SMN es obligatorio:

Medicina – Escuela Médico Militar (Sedena)

Odontología – Escuela Militar de Odontología (Sedena)

Qué establece el Gobierno de México sobre el Servicio Militar Nacional

El Gobierno de México, a través de la Secretaría de la Defensa Nacional, recuerda que el Servicio Militar Nacional es “obligatorio y de orden público” para todos los mexicanos por nacimiento o naturalización, conforme al artículo 5 constitucional.

El comunicado oficial precisa que el servicio puede prestarse en el Ejército o la Armada, como soldados, clases u oficiales, según las capacidades y aptitudes de cada conscripto, y que su cumplimiento tiene respaldo jurídico pleno.

Diferencias entre universidades militares y civiles

En instituciones militares, el SMN no se libera por sorteo ni modalidades civiles, ya que queda integrado al régimen escolar. Los estudiantes ingresan como cadetes y asumen compromisos académicos, disciplinarios y profesionales desde el inicio.

En contraste, universidades civiles como la UNAM, el IPN o instituciones estatales no exigen el SMN como requisito académico, aunque los varones deben cumplirlo de manera individual ante juntas municipales o alcaldías.