En esta noticia

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) realizó un llamado de atención a distintos sectores de la población ante la necesidad de cumplir con el esquema de vacunación en el marco de la llegada del invierno.

Desde la entidad gubernamental que ampara a un gran número de habitantes del país, buscaron advertir a la población haciendo alusión al código de emergencia “3312″ (popularizado en la película de Pixar, Monsters Inc.), por las reacciones que se podrían desencadenar tras inocularse.

Te puede interesar

Confirmado: el Trolebús dará su servicio en Ixtapaluca y ahora el servicio será más grande en la Línea Santa Martha-Chalco

Te puede interesar

Lo hizo oficial el banco más famoso de todos: no se venderán autos a ninguna de estas personas

En este contexto, buscaron llevar calma asegurando que se trata de una actualización del sistema inmunológico al recibir las pequeñas dosis de virus de las vacunas, y recordaron la importancia de cumplir con este esquema para cuidar tanto su salud como la del resto de los ciudadano.

El ISSSTE llamó a distintos sectores de la población a cumplir con su esquema de vacunación. (Foto: Archivo).
El ISSSTE llamó a distintos sectores de la población a cumplir con su esquema de vacunación. (Foto: Archivo).

A través de su canal oficial de comunicación, el ISSSTE confirmó el período establecido para inocularse contra distintas afecciones. Checa más detalles al respecto.

¿Cuántas vacunas se aplicarán y por qué motivo deberán acercarse a la UMF?

En función de la información que ha difundido el ISSSTE a través de su sitio web oficial, se aplicarán más de 2 millones de vacunas contra la Influenza, COVID-19 y Neumococo, como parte de la Campaña de Vacunación en Temporada Invernal 2025-2026.

Con el objetivo de fortalecer la salud y prevenir enfermedades respiratorias durante esta temporada, el organismo a cargo de Martí Batres invita a la derechohabiencia en general a acercarse a su centro de salud para cumplir con el esquema de vacunación.

¿A quiénes está dirigida la campaña de vacunación y cuánto tiempo estará disponible?

El ISSSTE trabaja en conjunto con las distintas Unidades de Medicina Familiar (UMF) para facilitar el acceso a las vacunas a los sectores de la población más vulnerables.

La campaña que inició en octubre del corriente año y estará vigente hasta abril de 2026, tiene como prioridad a los siguientes grupos poblacionales:

  • Niñas y niños de 6 meses a 5 años
  • Mujeres embarazadas
  • Personas de la tercera edad.
  • Pacientes de 18 a 59 años con padecimientos, como diabetes mellitus, obesidad, enfermedad pulmonar crónica, insuficiencia renal, hipertensión arterial y cáncer.

Las dosis están disponibles en las Unidades de Medicina Familiar (UMF), Clínicas de Medicina Familiar (CMF) y brigadas en centros de trabajo del Instituto en todo el país.

¿Qué recomienda el ISSSTE en invierno?

En este contexto, el ISSSTE refuerza a su vez una serie de recomendaciones para evitar enfermarse durante esta temporada:

  • Alimentarse sanamente
  • Consumir alimentos naturales ricos en vitamina C.
  • Evitar cambios bruscos de temperatura.
  • Abrigarse muy bien antes de salir de espacios cerrados.
  • Lavarse las manos con frecuencia.