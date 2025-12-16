El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) realizó un llamado de atención a distintos sectores de la población ante la necesidad de cumplir con el esquema de vacunación en el marco de la llegada del invierno.

Desde la entidad gubernamental que ampara a un gran número de habitantes del país, buscaron advertir a la población haciendo alusión al código de emergencia “3312″ (popularizado en la película de Pixar, Monsters Inc.), por las reacciones que se podrían desencadenar tras inocularse.

En este contexto, buscaron llevar calma asegurando que se trata de una actualización del sistema inmunológico al recibir las pequeñas dosis de virus de las vacunas, y recordaron la importancia de cumplir con este esquema para cuidar tanto su salud como la del resto de los ciudadano.

El ISSSTE llamó a distintos sectores de la población a cumplir con su esquema de vacunación. (Foto: Archivo).

A través de su canal oficial de comunicación, el ISSSTE confirmó el período establecido para inocularse contra distintas afecciones. Checa más detalles al respecto.

¿Cuántas vacunas se aplicarán y por qué motivo deberán acercarse a la UMF?

En función de la información que ha difundido el ISSSTE a través de su sitio web oficial, se aplicarán más de 2 millones de vacunas contra la Influenza, COVID-19 y Neumococo , como parte de la Campaña de Vacunación en Temporada Invernal 2025-2026.

Con el objetivo de fortalecer la salud y prevenir enfermedades respiratorias durante esta temporada, el organismo a cargo de Martí Batres invita a la derechohabiencia en general a acercarse a su centro de salud para cumplir con el esquema de vacunación.

🚨 ¡3312! 😱 ¡TENEMOS UN 3312! 🚨



Calma, solo es una actualización de tu sistema inmunológico. 😉 Conoce por qué algunas vacunas generan reacciones. 😮



💙 ¡Tu salud es primero! 💉 No olvides aplicarte tu refuerzo contra Influenza y COVID-19 en tu clínica más cercana. 🏥 pic.twitter.com/b5vVEoZhpd — ISSSTE (@ISSSTE_mx) December 14, 2025

¿A quiénes está dirigida la campaña de vacunación y cuánto tiempo estará disponible?

El ISSSTE trabaja en conjunto con las distintas Unidades de Medicina Familiar (UMF) para facilitar el acceso a las vacunas a los sectores de la población más vulnerables.

La campaña que inició en octubre del corriente año y estará vigente hasta abril de 2026, tiene como prioridad a los siguientes grupos poblacionales:

Niñas y niños de 6 meses a 5 años

Mujeres embarazadas

Personas de la tercera edad.

Pacientes de 18 a 59 años con padecimientos, como diabetes mellitus, obesidad, enfermedad pulmonar crónica, insuficiencia renal, hipertensión arterial y cáncer.

Las dosis están disponibles en las Unidades de Medicina Familiar (UMF), Clínicas de Medicina Familiar (CMF) y brigadas en centros de trabajo del Instituto en todo el país.

¿Qué recomienda el ISSSTE en invierno?

En este contexto, el ISSSTE refuerza a su vez una serie de recomendaciones para evitar enfermarse durante esta temporada: