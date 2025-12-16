El Banco de México (Banxico) volvió a emitir un comunicado orientado a todos los habitantes del territorio que se encuentren expuestos a algún riesgo de estafa que pueda comprometer sus ahorros.

A través de sus canales oficiales de comunicación, la entidad monetaria del territorio azteca puso el foco en uno de los flagelos más complejos de erradicar, que tiene que ver con la suplantación de identidad por parte de ciberdelincuentes. Checa cuáles son las estafas más comunes y qué hacer en estas circunstancias.

¿Cuál es el último mensaje que emitió el Banxico a los mexicanos?

El Banxico confirmó en las últimas horas para los habitantes del territorio azteca la existencias de diversas páginas y perfiles fraudulentos que utilizan su nombre para engañar a la población.

El Banxico confirmó que no participa de ningún programa de venta de vehículos. (Foto: Archivo)

En este contexto, desde la autoridad monetaria del territorio azteca recordaron que no venden autos ni bienes de ningún tipo , por lo que se aconseja mantenerse atentos ya que cualquier mensaje de este estilo podría implicar una estafa por parte de ciberdelincuentes.

¿Qué tipo de acciones no realiza el Banxico?

Además de no participar en la venta de vehículos, desde el Banxico mantienen actualizada la lista de programas y acciones que no lleva a cabo.

Esto es debido a que los presuntos defraudadores suelen utilizar, total o parcialmente, y sin autorización el nombre y/o imagen de funcionarios o del personal del instituto central, o bien la denominación de puestos o el nombre de otras personas que indebidamente asocian al Banco Central, para quedarse con el dinero de sus víctimas.

⚠️El Banco de México advierte sobre páginas y perfiles fraudulentos que utilizan su nombre para engañar a la población. Recuerda que Banxico no vende autos ni bienes de ningún tipo. Consulta solo fuentes oficiales.

🌐 https://t.co/FfgpENUu4H#Alertadeseguridad #BancodeMéxico pic.twitter.com/s6j7G3RqTh — Banco de México (@Banxico) December 14, 2025

Por esta razón, el Banco Central mantiene vigente la lista de gestiones de las cuales no forma parte: