Claudia Sheinbaum lanzó un beneficio exclusivo para los jubilados y pensionados de México

Claudia Sheinbaum presentó una estrategia nacional de salud destinada a asistir a los pensionados y jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). El propósito es optimizar la atención médica proporcionada a los adultos mayores, quienes constituyen una población vulnerable.

En detalle, el proyecto del Gobierno tiene como objetivo prevenir enfermedades crónicas y mitigar la carga financiera que enfrentan los sistemas públicos de salud.

Se anticipa que millones de beneficiarios se verán incluidos en esta iniciativa. Es fundamental considerar los requisitos obligatorios para acceder a este beneficio.

¿Cuál es la estrategia nacional de salud propuesta por Sheinbaum?

El secretario de Salud, David Kershenobich Stalnikowitz, expuso que el plan de Claudia Sheinbaum se fundamenta en cuatro ejes esenciales:

Atención primaria modernizada

Utilización de inteligencia artificial para llevar a cabo tamizajes y detecciones a distancia.

Prevención y promoción

Ejecución de campañas orientadas a reducir el consumo de bebidas azucaradas y el tiempo excesivo frente a videojuegos.

Tratamientos innovadores

Aseguramiento del acceso a terapias médicas, sin distinción de la institución de afiliación del paciente.

Atención de alta especialidad

Fortalecimiento de servicios como diálisis, hemodiálisis y programas de donación de órganos.

¿Qué es el nuevo plan de salud para jubilados?

La estrategia del Gobierno prioriza la detección temprana y el control de enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión e insuficiencia renal, especialmente entre los adultos mayores que dependen de una pensión.

El objetivo general es garantizar un acceso equitativo a los servicios de salud, mejorar la calidad de vida de los pensionados y fortalecer la infraestructura del IMSS y el ISSSTE, asegurando atención especializada y estabilidad económica para millones de beneficiarios.

El gobierno federal estima que cuatro de cada diez derechohabientes superan los 60 años, por lo que el plan busca brindarles atención médica continua y de calidad.

Diferencias entre el IMSS y el ISSSTE

El IMSS proporciona cobertura a los trabajadores del sector privado y a sus familias bajo los regímenes 73 y 97 de la Ley del Seguro Social. En contraste, el ISSSTE se encarga de atender a los empleados del sector público federal y estatal, mediante esquemas como el Décimo Transitorio y la Cuenta Individual.

A pesar de que ambas instituciones ofrecen servicios médicos y pensiones, el IMSS se caracteriza por su amplia red hospitalaria, mientras que el ISSSTE resalta por sus prestaciones integrales y beneficios de retiro más amplios para aquellos que ingresaron antes de 2007.

Con esta iniciativa, Sheinbaum pretende aumentar el bienestar de los pensionados, asegurando que su pensión no solo represente seguridad económica, sino también salud, atención digna y una mejor calidad de vida.