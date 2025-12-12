El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) confirmó que numerosos beneficiarios recibirán tres depósitos durante el primer mes del año, una situación extraordinaria que generará un importante respiro económico para este sector de la población.

Esta medida responde a la confluencia de diferentes pagos programados: la pensión mensual regular, la segunda parte del aguinaldo correspondiente a 2025, y en casos específicos, el beneficio de la Pensión del Bienestar otorgado por el gobierno federal. Sin embargo, existe un requisito crucial que determinará quiénes podrán acceder a esta triple percepción económica.

Triple depósito en enero: los pensionados mayores de 65 años registrados en ambos programas podrán recibir simultáneamente su pensión, el aguinaldo pendiente y la Pensión del Bienestar.

Tres depósitos en un mes: cómo se estructura el pago múltiple del ISSSTE

Los pensionados del ISSSTE recibirán automáticamente dos depósitos garantizados durante enero . El primero corresponde a la pensión mensual habitual, programada para el 2 de enero de 2026. El segundo pago incluye la porción restante del aguinaldo anual, un beneficio que podría depositarse la misma fecha.

La tercera transferencia proviene del programa Pensión del Bienestar, administrado por el gobierno de Claudia Sheinbaum. Este beneficio opera bajo un calendario bimestral diferente, con pagos escalonados según la inicial del apellido del beneficiario, comenzando con la letra “A” el 5 de enero.

El requisito clave que pocos conocen para recibir el pago triple

La condición fundamental para acceder a los tres depósitos simultáneamente es tener 65 años o más y estar registrado oficialmente en ambos programas: el sistema de pensiones del ISSSTE y la Pensión del Bienestar. No basta con cumplir la edad mínima; los adultos mayores deben haber completado el proceso de inscripción en el programa federal.

Muchos pensionados desconocen que pueden acceder paralelamente a la Pensión del Bienestar si cumplen el criterio etario, independientemente de recibir otros beneficios de seguridad social. Esta doble elegibilidad representa la diferencia entre recibir dos o tres pagos durante enero.

La pensión y el aguinaldo llegarán el 2 de enero, mientras que los pagos de la Pensión del Bienestar comenzarán el 5, siguiendo un calendario escalonado por inicial de apellido.

Calendario exacto de depósitos y montos esperados para enero 2026

Las fechas confirmadas establecen que el 2 de enero llegará la pensión mensual del ISSSTE junto con el aguinaldo pendiente. Para quienes califican al beneficio federal, los pagos de la Pensión del Bienestar iniciarán el lunes 5 de enero, extendiéndose durante varias semanas según el orden alfabético de los apellidos.