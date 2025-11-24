El ISSSTE determinó los requisitos para cobrar el apoyo económico para adultos mayores.

Los beneficiarios del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) deben realizar un trámite obligatorio para asegurar la continuidad en el apoyo económico. Las autoridades convoca a los adultos mayores a cumplir con este requisito.

La nueva credencial permanente reemplaza al modelo anterior, que requería renovación cada dos años. Este cambio tiene como objetivo modernizar los servicios, simplificar los procesos y eliminar trámites innecesarios.

Asimismo, esta credencial funcionará como medio de identificación para acceder a prestaciones médicas, programas sociales y descuentos , además de actuar como comprobante de supervivencia, lo que evitará que los derechohabientes deban acudir periódicamente a las oficinas.

¿Dónde realizar el trámite de la credencial permanente?

Los adultos mayores deberán acudir a la Subdelegación de Prestaciones más cercana a su domicilio. Para llevar a cabo este procedimiento, es necesario presentar:

La tarjeta vigente de la Pensión ISSSTE

Identificación oficial

Último comprobante de pago

¿Cuáles son los requisitos para pensionarse por el ISSSTE?

Para acceder a una pensión del ISSSTE es necesario cumplir con los años de cotización y la antigüedad laboral establecidos, además de entregar la documentación correspondiente:

Identificación oficial

Clave Única de Registro de Población (CURP)

Acta de nacimiento

Comprobante de domicilio

También se solicita un estado de cuenta bancario a tu nombre con CLABE para recibir el pago de la pensión y, según el caso, un Expediente de Identificación de Trabajador actualizado ante la Afore.

Calendario de pagos de Jubilación ISSSTE en diciembre de 2025

El depósito de la pensión del ISSSTE para diciembre de 2025 se efectuará el viernes 28 de noviembre. Este adelanto, previsto en el calendario oficial, garantiza que los pensionados reciban sus recursos antes de iniciar el mes de diciembre.