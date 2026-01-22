El pago forma parte de un programa social vigente y se entregará de manera directa a quienes reúnan los requisitos establecidos por las autoridades.

El Gobierno de México confirmó un nuevo apoyo económico que contempla un depósito extra para un sector específico de la población. El anuncio generó expectativas, ya que el beneficio no está dirigido de forma general y depende del cumplimiento de una condición clave.

El pago forma parte de un programa social vigente y se entregará de manera directa, conforme al calendario oficial, a quienes reúnan los requisitos establecidos por las autoridades.

Quiénes recibirán el depósito extra de 3,300 pesos

El apoyo económico está destinado a hombres y mujeres de entre 30 y 64 años que formen parte del programa Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad. El beneficio aplica únicamente para quienes cuentan con una discapacidad permanente.

De acuerdo con la información oficial, el depósito se otorga a personas que ya están registradas en el padrón del programa y que cumplen con los criterios establecidos por las autoridades federales.

Este apoyo busca garantizar un ingreso básico para un sector de la población que enfrenta mayores barreras económicas y sociales.

Cuál es la condición clave para acceder al pago

La condición indispensable para recibir el depósito de 3,300 pesos es contar con una discapacidad permanente debidamente acreditada y encontrarse dentro del rango de edad establecido . Las autoridades aclararon que el apoyo se entrega de manera directa, sin intermediarios, a través de los mecanismos oficiales del programa del Bienestar.

Quienes no cumplan con esta condición específica no podrán acceder al depósito, incluso si se encuentran dentro del rango de edad señalado.

Requisitos para cobrar la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad