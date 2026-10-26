Guadalupe Taddei Zavala anunció este domingo que el lunes 26 de octubre, presentará ante la Cámara de Diputados su renuncia como consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), cargo que ocupa desde abril de 2023. En un comunicado difundido por redes sociales, argumentó que “proteger al Instituto” debe estar por encima de cualquier interés coyuntural o personal.

La salida ocurre a mes y medio de iniciado el Proceso Electoral Federal 2026-2027 y a 223 días de la jornada electoral del 6 de junio de 2027. Esto sucede tras una semana de revelaciones periodísticas en torno a una supuesta relación con un proveedor del INE, ganador de varias licitaciones.

El 19 de octubre, Grupo Reforma reportó que el chofer de Taddei figuraba como apoderado legal de Corporativo Zeg, proveedora del INE ligada al empresario José Alfredo Hernández Casillas. Días después, el mismo diario documentó la cercanía entre ambos en reuniones privadas y fiestas, incluido el cumpleaños 62 de la funcionaria. La Unidad de Inteligencia Financiera indaga desde 2023 una red de siete empresas de Hernández Casillas, que según reportes ha obtenido contratos por alrededor de 245 millones de pesos con organismos electorales.

El caso escaló con videos difundidos por Latinus, en los que el empresario aparece con Jorge Francisco Piñeda Taddei, hijo de la consejera, en una suite del hotel Le Meurice, en París, cuyo costo se reporta en unos MXN $200,000 por noche. También circularon audios con expresiones afectuosas atribuidos a Taddei y al contratista, que han alimentado versiones de una relación sentimental que no ha sido acreditada. Tampoco se ha establecido quién pagó el viaje.

#Loret. Videos exhiben la cercanía entre Guadalupe Taddei y el contratista favorito del INE. El empresario que ha recibido 245 millones de pesos en contratos del Instituto Nacional Electoral aparece en París con uno de los hijos de Taddei, en una suite de 200 mil pesos por noche.… pic.twitter.com/qLSklxtPK5 — Latinus (@latinus_us) October 24, 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum pidió aclarar los contratos y la Auditoría Superior de la Federación abrió de oficio una investigación. Apenas el sábado, Taddei había reiterado ante los consejeros que no dejaría el cargo.

En su mensaje, la consejera no desmintió los señalamientos y sostuvo que cada uno debe examinarse con evidencia y por las vías institucionales. Su renuncia abre la incógnita sobre la conducción del INE rumbo a la elección de 2027.

Posteriormente, el sábado 24, un día antes del comunicado en que avisa que Taddei presentará su renuncia, su oficina, es decir la Presidencia del INE, publicó un comunicado en el que expresó su “respaldo a la investigación de oficio iniciada por la ASF sobre los procesos de licitación del organismo, señalando que los ”contrapesos democráticos fortalecen el Estado de derecho" y que la institución colaborará plenamente en lo que se requiera para esclarecer los hechos conforme a derecho.

Asimismo, la institución reafirmó su compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas, anunciando la creación del micrositio “INE siempre a la vista, contigo en cada paso” para consultar contratos y proveedores, al tiempo que garantizó que el trabajo del Servicio Profesional Electoral continuará con rigor técnico rumbo a los próximos procesos democráticos.